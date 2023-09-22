Ранние звоночки эпидемии: внезапная вспышка гриппа спровоцировала тревогу в Токио

Болезнь, обычно проявляющаяся с декабря по март, дала о себе знать уже в сентябре, вынудив власти города официально объявить эпидемиологическую тревогу, закрыв многие учреждения.

Впервые с 2009 года правительство Токио объявило эпидемиологическую тревогу в связи со вспышкой гриппа в сентябре. Это необычное предупреждение прозвучало всего через день после того, как соседние регионы, такие как Сайтама и Тиба, также объявили аналогичные предупреждения. Как правило, сезон гриппа в Токио наиболее активен в период с декабря по март, поэтому предупреждение в это время года является необычным и на это есть причины, пишет The Asahi Shimbun.

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Для принятия решения о том, когда следует объявлять предупреждение о заболеваемости гриппом, правительство Токио использовало особый метод. Они оценили количество зарегистрированных случаев заболевания гриппом в каждом медицинском учреждении. Если это число превышает 10, значит, это значит, что пора объявлять тревогу. В период с 11 по 17 сентября это число составило 11,37, что заметно больше, чем 5,95 на предыдущей неделе. Это и послужило поводом для объявления тревоги. Всего в 417 медицинских учреждениях Токио зарегистрировано 4 742 больных.

Среди медицинских центров Токио наибольшее число больных гриппом зарегистрировано в отделении Накано, затем в отделении Бунке и в городе Хатиодзи. Интересно, что значительное число заболевших, составляющее более 60%, приходится на детей в возрасте до 14 лет. Это также привело к временному закрытию некоторых классов в 207 государственных школах.

Власти рекомендуют носить маски в местах скопления людей и во время разговоров, регулярно мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующее средство для рук, а также обеспечить хорошую вентиляцию в закрытых помещениях. Они призывают население принять эти меры, поскольку грипп, по-видимому, распространяется быстрее, чем обычно для этого времени года.

Почему же правительство Токио пошло на такие радикальные меры, местами парализовавшие городскую жизнь? Дело в том, что если грипп распространяется в то время, когда он обычно не является активным, это повод для беспокойства, который требует бдительности населения и органов надзора и контроля за заболеваниями. Пока неясно, почему происходит такая необычная картина, но лучше проявить осторожность, ведь любые потенциальные мутации, согласно нашему горькому опыту с Covid-19, могут быть предзнаменованиями эпидемиологической ситуации крупных масштабов.

Официальные лица Токио предупреждают, что эпидемия может продолжать распространяться. Хотя паниковать еще не время, уже пора принять некоторые меры предосторожности, основанные на здравом смысле. Своевременные действия помогут замедлить распространение вируса и уменьшить его воздействие на общество, подчеркивает правительство.

Поэтому, если вы находитесь в Токио или его окрестностях, сейчас самое время проявить повышенную осторожность. Но даже если вы находитесь далеко за пределами страны восходящего солнца, это хорошее напоминание о том, что неожиданные события в области здравоохранения могут произойти в любом месте и в любое время, и всегда лучше быть готовым к ним, ведь во времена авиаперелетов и путешествий кораблями, даже самое локализированное заболевание в отдаленных городах имеет шанс превратиться в головную боль для всей планеты.

Ранее Фокус писал о том, что птичий грипп, похоже, серьезно взялся за заражение млекопитающих. Наши пушистые питомцы, дикие звери и морские друзья оказались в смертельной хватке болезни, что свидетельствует о тревожной тенденции, которая, по мнению экспертов, требует немедленного внимания.

Также Фокус писал том, что мутировавший "собачий грипп" может начать заражать людей. Исследователи обнаружили, что "собачий грипп" медленно развивается и вскоре может стать опасным для человека.

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