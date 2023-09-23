Не такие уж и простые. Медузы способны на то, о чем ученые даже не мечтали (видео)

Как оказалось, несмотря на простую нервную систему, медузы значительно умнее, чем мы считали ранее. Они демонстрируют чрезвычайные способности к адаптации.

Ученые обнаружили, что медузы являются более умными, чем ранее считалось. Они умеют учиться на предыдущем опыте и адаптировать свои действия в соответствии с ним, и все это без наличия центрального мозга, пишет IFLScience.

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Объектом этого открытия стали коробчатые медузы, научно известные как Tripedalia cystophora. Не имея центрального мозга, эти медузы полагаются на скромную нервную систему, состоящую всего из 1 000 клеток.

Клетки образуют свободную сеть, называемую "нервной сеткой", которая пронизывает их тела, предоставляя им возможность воспринимать окружающий мир. Этот сенсорный аппарат позволяет им обнаруживать колебания температуры, изменение освещенности и прикосновения.

Традиционно считалось, что организмы с такой несложной нервной системой, как у медуз, способны к простейшим формам обучения, таким как привыкание к простым изменениям в окружающей среде. Более сложные формы обучения, предполагающие адаптацию поведения на основе прошлого опыта, считались за пределами их когнитивных способностей. Однако недавние исследования опровергли это давнее предположение.

Карибские медузы учатся на прошлом опыте

Карибские коробчатые медузы охотятся среди корней мангровых деревьев. Непросчитанный подход подвергает их риску повредить мягкое тело, но и оставаясь слишком далеко они рискуют остаться голодными.

Чтобы разгадать тайну того, как эти медузы маневрируют в опасной среде, исследователи разработали серию экспериментов. Они использовали круглые резервуары, наполненные решетками, которые воспроизводили вид мангровых корней. Сначала медузы неоднократно сталкивались с этими имитированными препятствиями. Но менее чем за 10 минут эксперимента частота столкновений уменьшилась на 50 процентов.

По мере того, как разворачивались эксперименты, медузы демонстрировали постепенное изменение поведения. Они начали отступать от стенок резервуара и в конце концов научились уклоняться от препятствий на своем пути. Эта адаптация противоречила ожиданиям ученых.

Нейробиолог Андерс Гарм, объясняя результаты исследования, сказал: "Наши эксперименты показывают, что контраст, то есть то, насколько темным является корень против воды, медузы используют для оценки расстояния до корней, что позволяет им отплыть в нужный момент. Еще интереснее то, что соотношение между расстоянием и контрастом меняется ежедневно под воздействием дождевой воды, водорослей и волн".

Гарм продолжает: "Мы видим, что с началом каждого нового дня охоты медузы учатся на текущих контрастах, сочетая визуальные впечатления и ощущения во время неудачных маневров уклонения. Итак, несмотря на наличие только одной тысячи нервных клеток (в нашем мозге их примерно 100 миллиардов), они могут связывать временные совпадения различных впечатлений и изучать связь — или то, что мы называем ассоциативным обучением. И они на самом деле учатся так же быстро, как и такие продвинутые животные, как фруктовые мухи и мыши".

Это открытие имеет глубокие последствия для нейронауки, разрушая предыдущие предположения о потенциале упрощенных нервных систем. "Безмозглые" медузы, похоже, обладают гораздо более сложным когнитивным репертуаром, чем считалось ранее.

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