Еще один вид пауков. Окаменелость возрастом 15 млн лет является второй по размерам среди всех найденных

В Австралии обнаружили древнюю окаменелость паука возрастом около 15 миллионов лет. Она не только принадлежит ранее неизвестному виду, но и является второй по размерам среди всех найденных.

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Во время миоценовой эпохи в Австралии изменение климата привело к значительному всплеску активности пауков. Постепенное высушивание ландшафта дало особую возможность подгруппе пауков, известных как пауки-мигаломорфы, исследовать новые пути эволюции, пишет IFLScience.

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К сожалению, наше понимание этих событий ограничено из-за немногочисленности окаменелостей пауков, доступных для научного изучения. Однако недавно найдена окаменелость совершенно нового рода и вида паукообразных.

Этот колоссальный вид пауков-люков жил примерно 11-16 млн лет назад. Найденная окаменелость является второй по размеру из всех до сих пор найденных.

По размерам этот новообретенный паук превосходит аналогичные виды пауков, которые существуют сейчас, в пять раз. Для сравнения, он может похвастаться размерами, подобными современным паукам-волкам — примерно 50 миллиметров.

Название рода Megamonodontium mccluskyi отдает дань уважения его ближайшим родственникам: крошечным щетиноногим паукам-люкам, принадлежащим к роду Monodontium. Также название является данью уважения доктору Саймону МакКласки, который обнаружил эту окаменелость в июне 2020 года.

Этот удивительный ископаемый экземпляр принадлежит к категории пауков-люков — группе, что характеризуется стратегией охоты, заключающейся в охоте на ничего не подозревающую добычу, которая осмеливается подойти слишком близко к их скрытым норам. Такой образ жизни объясняет, почему человечеству понадобилось так много времени, чтобы откопать такую окаменелость.

Доктор Роберт Рейвен, арахнолог из Квинслендского музея и автор исследования, отметил: "Это не только самый большой окаменелый паук, найденный в Австралии, но и первая окаменелость семейства Barychelidae, найденная во всем мире".

Это открытие может заполнить пробелы в нашем понимании эволюции пауков. Еще более необычным является то, что тщательное изучение его хорошо сохранившихся анатомических деталей, охватывающих десятки миллионов лет, уже начало давать ценные знания.

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"Сканирующая электронная микроскопия позволила нам изучить мельчайшие детали когтей и щетинок на педипальпах, ногах и теле паука, — пояснил доцент Майкл Фрезе из Университета Канберры, — Щетинки — это структуры, похожие на волосы, которые могут выполнять ряд функций. Они могут чувствовать химические вещества и вибрацию, защищать паука от нападающих и даже издавать звуки".

Таким образом, открытие этой окаменелости паука знаменует собой монументальную веху в летописи истории эволюции паукообразных, продвигая наше понимание этих древних существ на беспрецедентную высоту.

Ранее Фокус писал, как ученые "воскресили" чудовище, которое жило 520 млн лет назад.