Ще один вид павуків. Скам'янілість віком 15 млн років є другою за розмірами серед усіх знайдених

В Австралії виявили древню скам’янілість павука віком близько 15 мільйонів років. Вона не тільки належить раніше невідомому виду, а і є другою за розмірами серед усіх знайдених.

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Під час міоценової епохи в Австралії зміна клімату призвела до значного сплеску активності павуків. Поступове висушення ландшафту дало особливу можливість підгрупі павуків, відомих як павуки-мігаломорфи, дослідити нові шляхи еволюції, пише IFLScience.

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На жаль, наше розуміння цих подій обмежене через нечисленність скам'янілостей павуків, доступних для наукового вивчення. Однак нещодавно знайдено скам'янілість абсолютно нового роду та виду павукоподібних.

Цей колосальний вид павуків-люків жив приблизно 11-16 млн років тому. Знайдена скам'янілість є другою за розміром з усіх досі знайдених.

За розмірами цей новознайдений павук перевершую аналогічні види павуків, які існують зараз, у п'ять разів. Для порівняння, він може похвалитися розмірами, подібними до сучасних павуків-вовків — приблизно 50 міліметрів.

Назва роду Megamonodontium mccluskyi віддає данину поваги його найближчим родичам: крихітним щітконогим павуків-люкам, що належать до роду Monodontium. Також назва є даниною поваги доктору Саймону МакКласкі, який виявив цю скам'янілість у червні 2020 року.

Цей дивовижний викопний екземпляр належить до категорії павуків-люків — групи, яка характеризується стратегією полювання, що полягає в полюванні нічого не підозрюючої здобичі, яка наважується підійти надто близько до їхніх прихованих нір. Такий спосіб життя пояснює, чому людству знадобилося так багато часу, щоб відкопати таку скам'янілість.

Доктор Роберт Рейвен, арахнолог з Квінслендського музею і автор дослідження, зазначив: "Це не тільки найбільший скам’янілий павук, знайдений в Австралії, але й перша скам’янілість сімейства Barychelidae, знайдена в усьому світі".

Це відкриття може заповнити прогалини в нашому розумінні еволюції павуків. Ще незвичнішим є те, що ретельне вивчення його добре збережених анатомічних деталей, що охоплюють десятки мільйонів років, вже почало давати цінні знання.

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"Скануюча електронна мікроскопія дозволила нам вивчити найдрібніші деталі кігтів і щетинок на педіпальпах, ногах і тілі павука, — пояснив доцент Майкл Фрезе з Університету Канберри. — Щетинки — це структури, схожі на волосся, які можуть виконувати низку функцій. Вони можуть відчувати хімічні речовини та вібрацію, захищати павука від нападників і навіть видавати звуки".

Таким чином, відкриття цієї скам'янілості павука знаменує собою монументальну віху в літописі історії еволюції павукоподібних, просуваючи наше розуміння цих древніх істот на безпрецедентну висоту.

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