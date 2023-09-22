Понад 60% вбивств. Найсмертоносніший кіт у світі важить лише 2 кг: яка його особливість (фото)

Африканський чорноногий кіт, або ж мураховий тигр, наукова назва Felis nigripes, має грізну репутацію хижака, перевершуючи левів та тигрів.

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Мала плямиста кішка є найменшою кішкою в Африці: дорослі особини важать від 1 до 2 кілограмів і мають розмір від 35 до 43 сантиметрів. Примітно, що ці крихітні хижаки лише вдвічі менші за середнього домашнього кота і приблизно в 200 разів менші за лева, пише IFLScience.

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Попри свої скромні розміри, ці коти демонструють неабиякий мисливський хист. У той час як леви досягають лише 25 відсотків успішних вбивств, невибагливі чорноногі коти можуть похвалитися неймовірними 60 відсотками успіху в полюванні, що робить їх другими за смертністю хижаками у світі після африканських диких собак.

Під час нічного полювання ці коти долають відстані до 8 кілометрів у пошуках їжі, намагаючись вбити здобич приблизно кожні 30 хвилин. Вдале нічне полювання призводить до захоплення від 10 до 14 об'єктів здобичі, від дрібних гризунів і птахів до рідкісних комах. Дивовижно, але відомо, що чорноногі коти можуть вполювати здобич, більшу за них самих, наприклад, капського зайця.

Їхній малий розмір робить їх поганими скелелазами

Ці коти мешкають переважно на посушливих піщаних пасовищах півдня Африки. Їхні тіла і хвости роблять їх поганими скелелазами, що змушує їх проводити світлий час доби в покинутих норах або термітниках.

Попри напрочуд гучний, як для свого розміру, голос, ці тварини ведуть переважно усамітнений спосіб життя. Вони стають самостійними вже у віці 4-5 місяців і збираються разом лише для спарювання. Самці чорноногих котів щорічно кочують на території до 22 квадратних кілометрів, тоді як самки покривають приблизно 10,3.

Колись вони населяли значні території Ботсвани, але зараз їхня чисельність скоротилася до такої міри, що дикі особини в країні стали рідкісними. Справжня чисельність популяції в дикій природі залишається невизначеною, а вони самі стикаються з численними загрозами, включаючи втрату середовища існування, дефіцит ресурсів і розгортання отруйних приманок і пасток, призначених для африканських диких котів і шакалів.

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Оскільки чисельність популяції становить менш як 10 000 особин і швидко скорочується, більшість регіонів, де мешкають ці коти, прийняли національне законодавство для їхнього захисту, включаючи заборону полювання в Ботсвані та Південній Африці. На жаль, чорноногий кіт має високий рівень смертності в неволі.

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