Последние носители языка. Ученые обнаружили уникальное происхождение жителей племени пустыни Намиб (фото)

Африка — родина современного человека и континент с самым высоким уровнем генетического разнообразия. Однако новые исследования продолжают раскрывать секреты этого места.

Надеясь найти подсказки в современных популяциях, исследователи из португальско-ангольской лаборатории TwinLab отправились в ангольскую пустыню Намиб — отдаленный многоэтнический регион, где встретились разные традиции. Работа опубликована в журнале Science Advances, пишет Phys.org.

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"Мы смогли найти группы, которые считались пропавшими более 50 лет назад", — говорит Хорхе Роша, генетик из Центра исследований биоразнообразия и генетических ресурсов (CIBIO, Университет Порту), который руководил полевыми исследованиями вместе с ангольскими антропологами Самуэлем и Терезой Асо из Центра исследований пустыни (CEDO).

Среди сообществ, с которыми встретилась команда, была группа пастухов квепе, которые ранее разговаривали на языке квади.

"Квади — это язык, что имеет общего предка с языками кхоэ, на которых говорят собиратели и пастухи на юге Африки", — объясняет Анна-Мария Фен, лингвистка из CIBIO, что участвовала в полевых исследованиях и смогла взять интервью у двух последних носителей языка квади, которые, возможно, являются последними в мире.

"Языки кхое-квади связаны с доисторической миграцией восточноафриканских скотоводов", — добавляет Роша, чьи исследования сосредоточены на истории населения Южной Африки.

Поселение Кувале в Вирее, Ангола. Фото: Sandra Oliveira

Новое исследование команды показывает, что обитатели ангольской пустыни Намиб довольно сильно отличаются от других современных популяций, но также очень хорошо сгруппированы между собой.

"Согласно нашим предыдущим исследованиям унаследованной по материнской линии ДНК, большинство разнообразия генома сегрегируется в соответствии с социально-экономическим статусом. Мы приложили много усилий, чтобы понять, насколько эта локальная вариативность и глобальная эксцентричность вызвана генетическим дрейфом — случайным процессом, который непропорционально влияет на малые популяции — и примесями из исчезнувших популяций", — рассказывает Сандра Оливейра (Sandra Oliveira), исследовательница из Бернского университета в Швейцарии.

Команда продемонстрировала, что кроме сильного влияния генетического дрейфа, который вызвал различия между соседними группами с разным социально-экономическим статусом, потомки носителей языка квади и представителей социально незащищенных слоев населения пустыни Намиб сохраняют уникальное добантуское происхождение, которое встречается только в популяциях из этого места.

Предыдущие исследования показали, что собиратели из пустыни Калахари происходят от предков, которые первыми отделились от всех других людей, сохранившихся до наших дней. Результаты последовательно относят недавно идентифицированный род к той же линии предков, но предполагают, что намибский род разошелся со всеми другими южноафриканскими родами, после чего произошел раскол между северными и южными предками Калахари.

Благодаря этой новой информации исследователи смогли реконструировать мелкомасштабные истории контактов, возникших в результате миграции скотоводов, говорящих на языке кой-квади, и фермеров, говорящих на языке банту, на юг Африки.

Кроме того, результаты демонстрируют, что современные исследования ДНК, направленные на малоизученные регионы с высоким этнолингвистическим разнообразием, могут дополнить древние исследования ДНК в изучении глубинной генетической структуры африканского континента.

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