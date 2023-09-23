Увидят не все: что скрывается на новой оптической иллюзии, заполонившей Интернет (фото)

Новая оптическая иллюзия распространилась по Интернету, поэтому в соцсетях разгорелись дискуссии: далеко не все могут увидеть скрытую часть. А что видите вы?

В социальных сетях распространились изображения двух девушек с оптической иллюзией. Однако, скрытую часть смогут увидеть не все: все зависит от остроты зрения, пишет Mirror.

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Снимите очки и отведите телефон подальше от глаз. Посмотрите на блондинку

Изображение, о котором идет речь, приобрело вирусный статус после его распространения на X, платформе, ранее известной как Twitter. На первый взгляд, это обычная черно-белая фотография, на которой изображены две молодые девушки, сидящие бок о бок в, казалось бы, беззаботном парке. Если вы пользуетесь очками, вот вам своеобразное приглашение: снимите очки или контактные линзы, а затем взгляните на изображение заново. Чувствуете ли вы какие-то изменения?

Когда эта фотография впервые дебютировала в киберпространстве, сопроводительная подпись призывала: "Близорукие друзья: снимите очки и отнесите телефон как можно дальше от глаз. Посмотрите на блондинку".

Итак, следуя этим указаниям, понаблюдайте за блондинкой на изображении издалека, без корректирующих линз. Трансформация должна произойти у вас на глазах, превратив блондинку в образ смущенно постаревшей женщины. Подбородок и рот женщины должны накладываться на верхнюю часть тела девушки, в то время как игра теней на шее девушки и в волнах ее волос должна порождать два запавших глаза.

Сообщение вызвало недоумение у пользователей сети, многие люди в очках выразили беспокойство жуткой трансформацией фотографии. Один из комментаторов выразил свой шок простой фразой: "Это меня напугало!". Другой откликнулся: "Спасибо, ненавижу это", а третий добавил: "Это было неожиданно. Очень круто".

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