Создан крошечный аналог мозга человека. Простейший организм раскрыл загадки аутизма

Мини-мозг уже пролил свет на генетические истоки заболевания, хотя ученым еще предстоит довести его до состояния максимально близкого к нашему мыслительному органу.

Недавно ученые разработали новый метод, позволяющий лучше понять генетические факторы, лежащие в основе расстройств аутистического спектра. Для изучения того, как определенные генные мутации влияют на развитие мозга, используется выращенный в лаборатории мини-мозг, технически называемый "органоидом мозга". Эти мини-мозги далеки от полностью функционирующего человеческого мозга, но они служат полезными моделями для изучения отдельных аспектов развития мозга, пишет ScienceAlert.

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Новый метод, называемый CHOOSE и используемый учеными, это сочетание передовой генетики и вычислительного анализа. Сосредоточив внимание на отдельных клетках этих мини-мозгов, ученые смогли изучать, как каждая из них несет в себе определенную мутацию, связанную с аутизмом. Такой подход позволяет исследовать несколько мутаций одновременно, что значительно ускоряет процесс исследования.

В данном исследовании ученые сосредоточились на 36 генах, которые с высокой вероятностью могут вызывать аутизм. Группа обнаружила, что, хотя эти гены высокого риска имеют несколько общих черт, они могут по-разному влиять на различные типы клеток мозга. Это означает, что некоторые типы клеток мозга более уязвимы к мутациям, связанным с аутизмом, в частности клетки, известные как нейронные предшественники, которые играют важнейшую роль в формировании нейронов — нервных клеток нашего мозга.

До появления этого метода для изучения таких расстройств мозга, как аутизм, исследователи в основном использовали аутопсийные ткани, сканирование мозга и модели животных в своих работах. Появление органоидов мозга и метода CHOOSE представляет собой значительный шаг вперед, обеспечивая более точный и быстрый способ изучения развития человеческого мозга.

Однако важно отметить, что хотя эти мини-мозги содержат несколько типов тканей, характерных для человеческого мозга, в них все же отсутствуют некоторые важнейшие компоненты, например, клетки микроглии. Поэтому данный метод, хотя и является передовым, еще не представляет собой идеальную модель для изучения человеческого мозга и влияния на него генов, вызывающих различные болезни.

Впрочем, данная методика обещает существенно изменить подход к генетическому скринингу таких заболеваний, как аутизм, когда мини-мозг будет усовершенствован до состояния, близкого к нашему. Также, она актуальна не только для исследований, связанных с мозгом, но и потенциально может быть использована для изучения других тканей человека и разнообразного влияния на них как внешних, так и внутренних факторов. Команда исследователей считает, что их метод поможет нам лучше и быстрее понять генетические заболевания.

Таким образом, система CHOOSE дает ученым новый, более эффективный способ изучения генетических истоков аутизма и, возможно, других заболеваний. И хотя еще не способна дать нам ответы на все имеющиеся вопросы, это значительный шаг к пониманию сложностей человеческого мозга, организма и многогранности генетических заболеваний.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали употребление воды с литием с риском развития аутизма. Недавнее исследование показало связь между расстройством аутистического спектра и литием в питьевой воде.

Также Фокус писал о создании препарата, который может излечить аутизм. Исследования проводили на генетически модифицированных мышах с признаками расстройства аутистического спектра