Возвращение миссии OSIRIS-REx: о чем расскажут 60 граммов грунта, собранных на астероиде Бенну

По 60 граммам космического грунта, полученных с помощью космического аппарата OSIRIS-REx, можно будет узнать о том, как формировались планеты. Каждый сентябрь, приближаясь к Земле, околоземный астероид Бенну вызывает метеоритные дожди.

Прошло 20 лет с тех пор, как представители НАСА выбрали миссию OSIRIS-REx для исследования поверхности околоземного астероида Бенну. И вот теперь этот посадочный аппарат возвращается с 60 граммами грунта. Об этом сообщает Space.com.

Ученым не терпится начать исследование полученных образцов, поскольку Бенну — это реликт ранней Солнечной системы. Поверхность его грунта может рассказать о том, как формировались планеты. По образцам можно будет даже установить строительные блоки, которые способствовали возникновению жизни на Земле. Но никаких свидетельств чего-то биологического ждать не приходится.

Бенну — небольшой темный объект с сухой горячей поверхностью. Признаков воды на нем нет.

"Это древняя мертвая скала, которую будет очень интересно изучать по ряду причин, не связанных с биологией", — сказал научный сотрудник миссии OSIRIS-REx Джейсон Дворкин.

Каждый сентябрь Бенну проходит достаточно близко к околоземной орбите, что вызывает метеоритные дожди в южном полушарии Земли. По мнению ученых, сыпятся кусочки размером от сантиметра до миллиметра. В 2019 году они искали элементы метеоритного дождя в Австралии, Чили, Новой Зеландии, Южной Африке и Намибии.

Нашли несколько элементов, но все же каких-либо убедительных доказательств того, что они прилетели с астероида Бенну, не обнаружилось.

Напомним, что зонд NASA доставил на Землю капсулу с образцом грунта астероида Бенну. OSIRIS-REx сбросил ее с высоты 102 тыс. км. Исследователи убеждены, что химическим элементам на Бенну около 4,5 млрд лет.

Также сообщалось, что астероид Бенну едва не уничтожил космический аппарат NASA.