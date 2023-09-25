Внутри чужой головы. Могут ли сурикаты распознавать эмоции человека и отвечать на них

В новом исследовании ученые пытаются понять, способны ли эти животные распознать эмоции людей и ретранслировать их.

Исследователям уже известно, что одомашненные животные, такие как кошки, собаки и лошади, способны улавливать эмоции людей и отвечать на них. Но до этого момента ученым было чрезвычайно мало известно о том, могут ли животные, содержащиеся в зоопарках, считывать эмоции людей и каким-либо образом реагировать на них, пишет The Guardian.

В новом исследовании, которое продлится три года, ученые решили сосредоточиться на изучении этого вопроса. Исследователи из Университета Ноттингем Трент сосредоточились на изучении сурикатов в зоопарках. Выбор пал на этих животных, так как они весьма контактны и, как правило, взаимодействуют со смотрителями зверинцев и его посетителями.

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По словам соавтора исследования, исследователя благополучия животных в школе наук о животных, сельской местности и окружающей среде, доктора Саманты Уорд, в ходе исследования они будут наблюдать за сурикатами в зоопарке, а также изучат их взаимодействие со смотрителями и посетителями зверинца.

Исследователи сосредоточатся на том, чтобы понять, способны ли сурикаты распознавать такие человеческие эмоции как:

счастье;

печаль;

гнев.

Кроме того, авторы исследования хотят изучить, могут ли животные соответствующим образом адаптировать свое поведение. Авторы исследования отмечают, что стремятся лучше понять потенциальное влияние людей на животных в зоопарках. Предполагается, что в дальнейшем полученные учеными результаты помогут улучшить жизнь диких животных в зоопарках.

По словам Уорд, они с коллегами также хотят узнать, влияют ли на способность улавливать и распознавать эмоции частота взаимодействия человека животного, например, как в случае со смотрителями и питомцами зоопарка. Предполагается, что понимание этого процесса поможет сотрудникам зоопарка сделать жизнь своих подопечных более спокойной и расслабленной.

По словам другого соавтора исследования, доктора Анники Паукнер, сурикаты весьма внимательны к своему окружению, в том числе и к посетителям зоопарка. Как правило, они взаимодействуют как с незнакомыми людьми, так и со знакомыми, а потому, по мнению ученых, они являются идеальным видом, на котором стоит сосредоточиться.

Ранее Фокус писал о том, что сурикаты узнают друг-друга по голосу.