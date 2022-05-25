Ученые выяснили, что некоторые животные способны распознавать эмоции людей

К этим животным принадлежат домашние лошади и свиньи, которые не только распознают разные эмоции людей, но и могут их отражать.

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Однако, согласно новому исследованию ученых, проведенному Копенгагенским университетом, в этих навыках шептания есть что-то полезное. В рамках своего нового исследования поведенческие биологи исследовали, может ли ряд животных различать положительно и негативно настроенные звуки.

"Результаты показали, что домашние лошади и свиньи могут различать звуки, как исходящие от их собственного вида и ближайших родственников, так и человеческий голос", — объяснила ученый Элоди Брифер из Копенгагенского университета.

[ + – ] Результаты показали, что домашние лошади и свиньи могут различать звуки, как исходящие от их собственного вида и ближайших родственников, так и человеческий голос

Свиньи изучались вместе с их дикими родственниками кабанами. Как и в случае с домашними лошадьми, свиньи явно реагировали на то, как эмоционально заряжены звуки их собратьев, а также звуки их собственного вида.

Все животные, кроме диких, реагировали на человеческую речь, по-разному. Эти животные даже продемонстрировали способность различать положительно или негативно настроенные человеческие голоса.

Суть эксперимента

Исследователи воспроизводили записи звуков животных и человеческих голосов из скрытых динамиков. Чтобы избежать реакции одомашненных животных на определенные слова, человеческая речь с положительными и негативными эмоциями исполнялась профессиональным актером озвучивания в виде тарабарщины без каких-либо осмысленных фраз.

[ + – ] Поведенческие реакции животных регистрировались по ряду категорий, начиная от положения ушей и заканчивая их движением или отсутствием такового

Поведенческие реакции животных регистрировались по ряду категорий, начиная от положения ушей и заканчивая их движением или отсутствием такового. Исходя из этого, исследователи пришли к выводу, что интонации имеют значение для домашних животных.

"Наши результаты показывают, что на домашних животных влияют эмоции, которыми мы заряжаем наши голоса, когда разговариваем с ними или находимся рядом. В то время как животные из дикой природы на это не способны", — отметили ученые.

Кроме того, как правило, животные реагируют сильнее и быстрее, когда слышат голоса с негативными эмоциями, а в некоторых моментах даже отражают эти эмоции сами, заключили эксперты.