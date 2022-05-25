Учені з'ясували, що деякі тварини здатні розпізнавати емоції людей

До цих тварин належать домашні коні та свині, які не лише розпізнають різні емоції людей, а й можуть їх відтворювати.

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Ідея про заклиначів коней — людей, які мають талант спілкування з кіньми, у багатьох може викликати посмішку, пише My Vet Candy.

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Проте, згідно з новим дослідженням учених, проведеним Копенгагенським університетом, у цих навичках шепотіння є щось корисне. У межах нового дослідження поведінкові біологи досліджували, чи може низка тварин розрізняти позитивно та негативно налаштовані звуки.

"Результати показали, що домашні коні та свині можуть розрізняти звуки, які як виходять від їхнього власного виду та найближчих родичів, так і людський голос", — пояснила вчена Елоді Бріфер із Копенгагенського університету.

[ + – ] Результати показали, що домашні коні та свині можуть розрізняти звуки, які як виходять від їхнього власного виду та найближчих родичів, так і людський голос

Свині вивчалися разом із їхніми дикими родичами кабанами. Як і у випадку з домашніми кіньми, свині явно реагували на те, наскільки емоційно заряджені звуки їхніх побратимів, а також звуки їхнього власного виду.

Усі тварини, крім диких, реагували на людську мову по-різному. Ці тварини навіть продемонстрували здатність розрізняти позитивно чи негативно налаштовані людські голоси.

Суть експерименту

Дослідники відтворювали записи звуків тварин і людських голосів із прихованих динаміків. Щоб уникнути реакції одомашнених тварин на певні слова, людська мова з позитивними та негативними емоціями виконувалася професійним актором озвучування у вигляді тарабарщини без будь-яких осмислених фраз.

[ + – ] Поведінкові реакції тварин реєструвалися за низкою категорій, починаючи від положення вух і закінчуючи їхнім рухом чи його відсутністю

Поведінкові реакції тварин реєструвалися за низкою категорій, починаючи від положення вух і до їхнього руху чи його відсутністю. Виходячи з цього, дослідники дійшли висновку, що інтонації мають значення для свійських тварин.

"Наші результати показують, що на свійських тварин упливають емоції, якими ми заряджаємо наші голоси, коли розмовляємо з ними або перебуваємо поряд. Натомість тварини з дикої природи на це не здатні", — зазначили вчені.

Крім того, зазвичай тварини реагують сильніше та швидше, коли чують голоси з негативними емоціями, а в деяких моментах навіть відображають ці емоції самі, підсумували експерти.