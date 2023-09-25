Один на 2 миллиона. Во Франции обнаружили чрезвычайно редкого синего омара (фото)

Исследователи отмечают, что выловить столь уникального морского обитателя — невероятная удача, ведь в природе они встречаются крайне редко.

Наша планета огромна, а большую часть ее поверхности покрывает океан, скрывающий в свои водах миллионы удивительных красочных видов. Несмотря на то, что лобстеры считаются общепринятым деликатесом, им, увы, не удалось занять свое честное место в рейтинге впечатляющих морских животных, пишет IFLScience.

Тем не менее исследователи считают, что это не вполне заслужено — в действительности некоторые из этих удивительных существ обладают редким окрасом, что делает их весьма уникальными. Большинство лобстеров имеют блестящий красный или оранжевый оттенок, однако некоторые обладают весьма удивительным окрасом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Например, ранее морякам удалось выловить уникального лобстера, которого прозвали Банан из-за его желтой расцветки. Позже исследователи заявили, что омары подобного окраса встречаются всего лишь раз на 30 миллионов особей.

Рыбаки выловили редкого синего омара Фото: Les Viviers de Noirmoutier

Еще одним не менее удивительным представителем этого вида считается лобстер по кличке Веснушка. Он получил свое название из-за множества ярко-желтых/оранжевых и темно-сине-зеленых крапинок. Отметим, что Веснушка был выловлен рыбаками, а затем продан в местный морской ресторан. К счастью для него, сотрудники ресторана отказались его готовить.

В 2023 году коллекцию лобстеров удивительных цветов пополнил еще один омар, выловленный в Ле Вивье де Нуармутье (Франция). Местным рыбакам удалось выловить редкого ярко-синего лобстера. Исследователи отмечают, что особи подобного цвета также встречаются крайне редко — всего один раз на 2 миллиона. К счастью, этот уникальный омар не был подан в каком-то местном морском ресторан. Рыбаки спасли его от кулинарной участи и доставили в зону, запрещенную для рыбалки.

Редкого синего омара переселили в безопасное место Фото: Les Viviers de Noirmoutier

Ученые отмечают, что существуют и другие омары необычной окраски. Например, ранее уже был обнаружен призрачный белый омар. Известно, что он потерял свой цвет из-за отсутствия пигмента — причем полная потеря этого пигмента сделала бы морского обитателя альбиносом. Исследователи полагают, что представители данного редкого вида "хрустальных омаров", вероятно, являются самыми редкими — шансы встретить особь такой расцветки составляют 1 к 100 миллионам.

Ранее Фокус писал о том, что на Большом Барьерном рифе ученые обнаружили редкий вид осьминога.