Один на 2 миллиона. Во Франции обнаружили чрезвычайно редкого синего омара (фото)
Исследователи отмечают, что выловить столь уникального морского обитателя — невероятная удача, ведь в природе они встречаются крайне редко.
Наша планета огромна, а большую часть ее поверхности покрывает океан, скрывающий в свои водах миллионы удивительных красочных видов. Несмотря на то, что лобстеры считаются общепринятым деликатесом, им, увы, не удалось занять свое честное место в рейтинге впечатляющих морских животных, пишет IFLScience.
Тем не менее исследователи считают, что это не вполне заслужено — в действительности некоторые из этих удивительных существ обладают редким окрасом, что делает их весьма уникальными. Большинство лобстеров имеют блестящий красный или оранжевый оттенок, однако некоторые обладают весьма удивительным окрасом.
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Например, ранее морякам удалось выловить уникального лобстера, которого прозвали Банан из-за его желтой расцветки. Позже исследователи заявили, что омары подобного окраса встречаются всего лишь раз на 30 миллионов особей.
Еще одним не менее удивительным представителем этого вида считается лобстер по кличке Веснушка. Он получил свое название из-за множества ярко-желтых/оранжевых и темно-сине-зеленых крапинок. Отметим, что Веснушка был выловлен рыбаками, а затем продан в местный морской ресторан. К счастью для него, сотрудники ресторана отказались его готовить.
В 2023 году коллекцию лобстеров удивительных цветов пополнил еще один омар, выловленный в Ле Вивье де Нуармутье (Франция). Местным рыбакам удалось выловить редкого ярко-синего лобстера. Исследователи отмечают, что особи подобного цвета также встречаются крайне редко — всего один раз на 2 миллиона. К счастью, этот уникальный омар не был подан в каком-то местном морском ресторан. Рыбаки спасли его от кулинарной участи и доставили в зону, запрещенную для рыбалки.
Ученые отмечают, что существуют и другие омары необычной окраски. Например, ранее уже был обнаружен призрачный белый омар. Известно, что он потерял свой цвет из-за отсутствия пигмента — причем полная потеря этого пигмента сделала бы морского обитателя альбиносом. Исследователи полагают, что представители данного редкого вида "хрустальных омаров", вероятно, являются самыми редкими — шансы встретить особь такой расцветки составляют 1 к 100 миллионам.
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