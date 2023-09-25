Видны с высоты птичьего полета. Ученые показали "шрамы" от пожаров на теле острова Родос (фото)

Греческий остров пострадал в результате интенсивных лесных пожаров, которые обрушились на планету этим летом.

Десятилетиями исследователи предупреждали, если человечеству не удастся снизить количество парниковых выбросов, мы неминуемо столкнемся с последствиями глобального потепления Земли. Первые проявления климатического кризиса мы уже ощутили на себе этим летом, когда на планету обрушились интенсивные лесные пожары и волны тепла, пишет SciTechDaily.

Жертвой масштабных лесных пожаров также стал греческий остров Родос. Сегодня ученые показали спутниковые снимки, на которых видны "шрамы", нанесенные острову в результате лесных пожаров. Напомним, что лесные пожары здесь вспыхнули в период с 18 по 28 июля 2023 года, а изображения "шрамов" острова были получены с помощью спутника Copernicus Sentinel-1.

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Данные ученых свидетельствуют о том, что в результате пожаров было уничтожено около 18 000 гектаров земли, здания, находившиеся на этой территории были разрушены, сотни животных оказались в смертельной ловушке, а местные власти были вынуждены объявить о массовой эвакуации тысяч туристов.

Пожары обрушились на остров Родос в июле 2023 года Фото: ESA

Ученые использовали два радиолокационных изображения спутника: одно из них было сделано 12 июля, а другое — 24 июля. Таким образом можно разглядеть, как изменилась территория острова в результате масштабных лесных пожаров. Оттенки серого цвета обозначают области, в которых произошли незначительные изменения или вообще не произошло никаких изменений. Оттенки красного, распространяющиеся в основном от гористой местности в центре острова к южному побережью, отражают масштабы выгоревшей территории. На кадрах также видно озеро Гадура, выделенное черным цветом и расположенное в центре острова. Во время лесных пожаров озеро было окружено огнем, о чем свидетельствуют красные области вокруг него.

Исследователи отмечают, по мере того, как климатический кризис Земли будет лишь усугубляться, волны тепла будут становиться все интенсивнее, а лесные пожары все крупномасштабнее. Чтобы предотвратить опасные катаклизмы, человечеству стоит сосредоточиться на сокращении парниковых выбросов.

Ученые также отмечают, что в условиях глобального повышения средней температуры Земли, спутниковые наблюдения становятся все более актуальными, так как позволяют наблюдать за небом, отслеживать и картировать кризисные ситуации.

Ранее Фокус писал о том, что ученые поняли, как лесные пожары вызывают оползни и наводнения.