Погранслужба США без огласки выложила 10 роликов с НЛО: экс-офицер разведки признал угрозу (видео)

На кадрах показан истребитель, за которым следует непонятный летающий шар, а также что-то похожее на винтовой дельтаплан. Еще один летающий шар завис возле припаркованного 16-колесного грузовика.

Таможенная и пограничная служба США, сотрудники которой работают для того, чтобы не пустить в страну террористов вместе с их оружием, опубликовала 10 видеороликов, на которых неопознанные летающие объекты странным образом перемещаются в воздушном пространстве. Об этом сообщает The Daily Mail.

Видео были выложены 9 августа, причем без каких-то пояснений, пресс-релизов и прочего контекста. Однако в начале этой недели их обнаружили энтузиасты по части НЛО и онлайн-исследователи.

Записи НЛО, опубликованные в США

На кадрах показан истребитель, за которым следует непонятный летающий шар, а также что-то похожее на винтовой дельтаплан. Еще один летающий шар завис возле припаркованного 16-колесного грузовика.

О времени и месте этих наблюдений известно немного.

Обнародование этих материалов последовало за ростом напряженности в Вашингтоне относительно такой табуированной темы, как НЛО.

В правительственных офисах теперь открыто изучают упомянутые воздушные загадки. Один из бывших высокопоставленных сотрудников разведки США даже назвал эти необычные явления "проблемой национальной безопасности".

Видеозаписи были обнародованы после запроса, который предусмотрен законом о свободном доступе к информации (FOIA).

Но, пожалуй, самое важное это то, что появление этих видеозаписей подтверждает, хотя и негласно, что инфракрасное видео НЛО 2013 года подробно изучалось.

Крис Меллон, бывший сотрудник министра обороны по разведке, назвал эту публикацию весьма значимой.

Воздушный шар следует за истребителем

"Это поможет общественности понять, с чем сталкиваются наши военнослужащие по всему миру", — отметил он, добавив, что со стороны Министерства обороны ежемесячно поступает от 50 до 100 сообщений об НЛО. И это происходит по всему миру.

По его словам, это поможет людям лучше понять, почему Конгресс серьезно относится к такому вопросу, и почему это важно с точки зрения национальной безопасности.

Напомним, что NASA опубликовала первый отчет об НЛО.

Также сообщалось, что 12 сентября небо в Великобритании поразила гигантская "облачная вспышка".