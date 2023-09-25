Таинственные шишки над пупком: какие опасности они в себе несут и почему возникают

Довольно распространенное явление может нести в себе серьезную опасность в виде грыжи, которую не так просто обнаружить.

Небольшие шишки над пупком довольно распространены, особенно среди младенцев и детей постарше, хотя могут формировать и у взрослых людей. Хотя часть из может не представлять большой опасности, иногда такие шишки могут быть вызваны распространенным типом грыжи, называемым эпигастральной грыжей. Дипломированный медицинский биохимик рассказала как отличить безвредные шишки от опасных образований и как с ними бороться, пишет IFLScience.

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Эпигастральные грыжи возникают, когда часть жировой ткани проталкивается через ослабленный или неправильно сформированный участок брюшной стенки. Как правило, они располагаются между пупком и грудной костью. Такие грыжи обычно невелики и могут стать заметными только при напряжении живота, например, при кашле или смехе.

Но есть ли какие-либо симптомы, по которым можно отличить данную грыжу от типичных образований над пупком? Холли Лардж, медицинский биохимик, выпускница Университета Лестера, объясняет, что чаще всего эпигастральные грыжи не вызывают никаких симптомов, врачи называют их "бессимптомными". Поэтому они часто остаются незамеченными, что делает их довольно опасными. Однако если вы испытываете боль в животе, то это может быть признаком того, что жировая ткань, выпячивается через брюшную стенку. Это может произойти при нарушении кровоснабжения ткани.

Что же можно сделать с этими грыжами? Как правило, существует несколько вариантов лечения в зависимости от степени тяжести, расположения грыжи, общего состояния здоровья и уровня активности, говорит Лардж.

Если грыжа не причиняет вам боли, врачи вначале могут просто наблюдать за ней. Они будут следить за тем, как она изменяется со временем, измеряя ее размеры и используя такие визуализирующие тесты, как УЗИ или КТ.

Но когда боль становится сильной, можно прибегнуть к хирургическому вмешательству. Операция может быть запланирована заранее или проведена в экстренном порядке, особенно если грыжа застряла или ущемлена. Во время операции врачи делают разрез в месте расположения грыжи и аккуратно вправляют выпячивающуюся жировую ткань на место. Затем они закрывают отверстие в брюшной стенке либо швами, либо комбинацией швов и пластиковой сетки.

Итак, что же в первую очередь вызывает эпигастральные грыжи? На самом деле они довольно часто встречаются у младенцев и детей младшего возраста, но могут возникнуть и у взрослого человека. Хотя мы не знаем точной причины их возникновения, существуют факторы, которые могут повысить риск их развития.

К факторам риска развития любой грыжи можно отнести, например, поднятие тяжестей или напряженную и продолжительную физическую деятельность. У взрослых основными факторами риска развития эпигастральных грыж являются избыточный вес или перенесенная беременность. Оба эти фактора могут привести к растяжению брюшной стенки и со временем усугубить имеющиеся слабые места.

Если вы обнаружили у себя подозрительную шишку на животе, всегда стоит проконсультироваться с врачом, подытоживает Лардж.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.