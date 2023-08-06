Опасная привычка: ученые рассказали, почему вредно постоянно втягивать живот

Подобное занятие может привести к негативным последствиям, которые скажутся на всем организме.

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Мышцы живота считаются самыми "трудолюбивыми" мышцами тела человека. Но излишнее напряжение мышц живота, особенно при его постоянном втягивании, может привести к дисбалансу этих мышц. Со временем это может стать причиной появления так называемого синдрома песочных часов. Это может привести к образованию складки в середине живота. Но из-за этого могу пострадать внутренние органы и остальные части тела, объясняет Адам Тейлор из Ланкастерского университета, Великобритания, пишет ScienceAlert.

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По словам Тейлора причинами появления синдрома песочных часов, который приводит к дисбалансу в работе мышц могут быть следующие:

врожденные заболевания, которые вызывают неправильное развитие мышц живота;

плохая осанка, в результате чего в животе появляется боль и люди пытаются ее уменьшить с помощью сокращения мышц;

постоянное втягивание живота, которое осуществляют люди неудовлетворенные своим внешним видом.

"Когда мы втягиваем живот, это заставляет прямую мышцу живота сокращаться и это создает складку на животе", — говорит Тейлор.

По словам ученого, постоянное втягивание живота оказывает большее давление на мышцы поясницы и шеи, таким образом оказывая на них пагубное влияние.

"Это уменьшает количество места, доступного для размещения органов брюшной полости. Это негативно влияет как на внутренние органы, так и на диафрагму, которая является главной мышцей, участвующей в процессе втягивания воздуха. Также это приводит к большей нагрузке на мышцы тазовой области и позвоночник", — говорит Тейлор.

Мышцы живота считаются самыми "трудолюбивыми" мышцами тела человека Фото: Getty

По словам ученого, согласно некоторым исследованиям, посвященных влиянию синдрома песочных часов на дыхательную способность человека, то количество выдыхаемого воздуха снижается на 34% а общий объем легких – на 27% — 40%.

"Пока неясно приводит ли данный синдром к долгосрочным негативным изменениям в дыхательной системе, но в краткосрочной перспективе это приводит к появлению большей усталости из-за снижения поступления кислорода в кровь", — говорит Тейлор.

Но на самом деле с синдромом песочных часов можно успешно бороться. Для этого нужно выполнять специальные упражнения для укрепления мышц живота.

"Желательно не втягивать живот. Если у вас что-то болит, и вы таким образом пытаетесь ослабить боль, то вместо этого лучше обратиться к врачу. Если вы втягиваете живот, чтобы он стал лучше выглядеть, то лучше делайте специальные управления для укрепления мышц, которые также порекомендуют профильный специалист", — говорит Тейлор.

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