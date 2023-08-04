Поубавить пыл. Запах женских слез удивительным образом влияет на мозг и гормоны мужчин

Всего нескольких слезинок будет достаточно, чтобы полностью затушить огонь страсти партнера — об этом свидетельствует эксперимент.

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Множество вещей могут оттолкнуть сексуально партнера, однако исследователи считают, что запах женских слез весьма особенным образом действует на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного более 10 лет назад, пишет IFLScience.

Тогда исследователи опытным путем выяснили, что запах эмоциональных выделений плачущих женщин снижает субъективный уровень сексуального возбуждения у мужчин. Более того, ученые также обнаружили, что у них снижается уровень тестостерона и подавляется активность в области мозга, которые отвечают за похоть и желание.

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Предыдущие исследования были проведены на мышах и показали, что слезы животных содержат особенные феромоны, которые снижают половое влечение потенциальных партнеров. Однако существование подобных человеческих феромонов ранее никогда не было доказано и являлось предметов споров и дискуссий.

Люди гораздо более эмоционально сложны, чем грызуны, и слезы являются реакцией на множество разнообразных раздражителей. Поэтому не было понятно, несут ли наши эмоциональные слезы, в отличие от слез крыс, социальные сигналы, предназначенные для передачи чувства грусти, или содержат химические сигналы, влияющие на биологические реакции других.

В исследовании 2011 года ученые в Израиле собрали слезы двух женщин, которые плакали во время просмотра фильма. Далее ученые попросили 24 мужчин понюхать эти слезы. Как и ожидалось, реципиенты не смогли отличить запах настоящих слез от капель физиологического раствора, стекавших по щекам женщин. Однако удивительным оказалось то, что мужчины сообщили о меньшем сексуальном возбуждении при виде женских лиц после того, как они понюхали слезы, чем запах солевого раствора.

Позже ученые провели еще один эксперимент, в котором полсотни мужчин смотрели эмоциональные фильмы, после того, как понюхали запах настоящих и искусственных слез. Результаты свидетельствуют, что это никак не повлияло на настроение реципиентов, однако ученые вновь заметили связь со снижением сексуального возбуждения.

В ходе исследования ученые также проверили физиологические признаки возбуждения реципиентов. Результаты свидетельствуют, что после вдыхания запаха женских слез у мужчин постепенно снижался уровень тестостерона в слюне — это является признаком снижения сексуального возбуждения.

Далее ученые просканировали мозг 16 мужчин после того, как они вдохнули запах женских слез. Результаты показали, что области, связанные с сексуальным возбуждением, такие как гипоталамус и левая веретенообразная извилина, стали менее активными. Фактически это стало доказательством того, что женские слезы оказывают "убийственный эффект" на мужское либидо.

Исследователи отмечают, что все эти реакции запускались даже тогда, когда реципиенты не видели плачущих женщин и не знали об источнике соединения, которое вдыхали. В то же время авторы исследования признаю, что многие вопросы все еще остаются без ответа, чтобы узнать больше подробностей, придется провести дополнительные исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объяснили, зачем людям нужны слезы.