Плачут не только от горя. Ученые объяснили, зачем людям нужны слезы

По словам ученых, слезы имеют психологические, социальные и физические причины.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Люди плачут не только тогда, когда им грустно. Слезы могут появится и от усталости или быть следствием болезни. О том, какую функцию выполняют слезы и почему они появляются в статье для The Conversation рассказывает Пегги Керн Мельбурнского университета, Австралия.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Слезы выполняют несколько психологических функций. Они действуют как физический индикатор нашего внутреннего эмоционального состояния, которое проявляется, когда нам очень грустно или очень радостно", — говорит Керн.

В мозге человека сильные эмоции активируют вегетативную нервную систему. Она состоит из двух компонентов:

Симпатической нервной системы, которая активирует наши реакции на опасность;

Парасимпатической нервной системы, которая возвращает организм в состояние спокойствия.

"Сильные эмоции активируют симпатическую часть вегетативной нервной системы, но, когда мы плачем, активируется парасимпатическая часть, благодаря чему мы чувствуем себя лучше", — говорит Керн.

Что происходит, когда человек напряжен или устал?

В детстве многих учат контролировать свои эмоции и проявлять их только так, как установлено правилами общества. Например, плакать во время грустного фильма — это нормально, а плакать на работе – не очень приемлемо.

"Префронтальная кора головного мозга реагирует на эмоциональные сигналы, которые исходят от вегетативной нервной системы и это помогает нам регулировать эмоциональные реакции, чтобы контролировать свои эмоции", — говорит Керн.

[ + – ] Префронтальная кора головного мозга реагирует на эмоциональные сигналы, которые исходят от вегетативной нервной системы и это помогает нам регулировать эмоциональные реакции, чтобы контролировать свои эмоции Фото: The Conversation

Эту кору головного мозга можно сравнить с центральным процессором компьютера, который управляет всеми задачами для поддержки нормального функционирования системы.

"Но чем больше человек напряжен или устал, либо если у вас длительные периоды физической или эмоциональной боли, симпатическая система остается в активном состоянии. Префронтальная кора оказывается перегруженной, как компьютер, на котором одновременно запущено слишком много программ", — говорит Керн.

В этом случае мозг уже не способен правильно управлять нашими эмоциями и это приводит к появлению слез или вспышкам гнева.

"Человек даже может не осознавать насколько его мозг перегружен. Это происходит до того момента, пока не потекут слезы как реакция на какое-либо незначительное происшествие или переживание", — говорит Керн.

Как показывают исследования, женщины склонны чаще плакать, чем мужчины, хотя точные причины этого не известны. Также чаще плачут люди с более высоким уровнем либо эмпатии, либо невротизма. Также сильный плач может быть физическим проявлением депрессии, когда мозг сильно перегружен эмоциональной болью.

[ + – ] Как показывают исследования, женщины склонны чаще плакать, чем мужчины, хотя точные причины этого не известны. Также чаще плачут люди с более высоким уровнем либо эмпатии, либо невротизма Фото: New York Post

Зачем мы плачем?

"Слезы, кроме чисто психологических причин, имеют еще и важные социальные причины. Слезы помогают создавать и поддерживать социальные связи. Слезы могут действовать как крик о помощи, показывая другим, что мы нуждаемся в поддержке", — говорит Керн.

Таким образом слезы могут вызвать сочувствие у других и это помогает установить социальную связь между людьми. Слезы также могут быть проявлением симпатии к другому человеку, когда вы плачете вместе.

Но кроме психологических и социальных причин, есть и физические причины появления слез.

"Когда человек устал от усердной работы, то он пытается держать глаза открытыми, а это сушит глаза. Поэтому слезы появляются, чтобы глаза оставались влажными, и мы могли бы лучше видеть", — говорит Керн.

Также не стоит забывать о том ,что слезы появляются, когда человек простужен или подхватил респираторный вирус. Лейкоциты в крови пытаются бороться с инфекцией и могут воспалить кровеносные сосуды в глазах, и это вызывает появление слез.

"Иногда нет ничего лучше, чем хорошенько поплакать, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние. Но если вы обнаружите, что плачете слишком много, может быть нужно поговорить с врачом, чтобы выяснить возможные физические или психологические причины происходящего", — говорит Керн.

Как уже писал Фокус, возможно, ученым удалось раскрыть секрет красоты и привлекательности некоторых людей. Новое исследование показывает, что самый известный в мире паразит делает людей более сексуально привлекательными.