Плачут не только от горя. Ученые объяснили, зачем людям нужны слезы
По словам ученых, слезы имеют психологические, социальные и физические причины.
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Люди плачут не только тогда, когда им грустно. Слезы могут появится и от усталости или быть следствием болезни. О том, какую функцию выполняют слезы и почему они появляются в статье для The Conversation рассказывает Пегги Керн Мельбурнского университета, Австралия.
"Слезы выполняют несколько психологических функций. Они действуют как физический индикатор нашего внутреннего эмоционального состояния, которое проявляется, когда нам очень грустно или очень радостно", — говорит Керн.
В мозге человека сильные эмоции активируют вегетативную нервную систему. Она состоит из двух компонентов:
- Симпатической нервной системы, которая активирует наши реакции на опасность;
- Парасимпатической нервной системы, которая возвращает организм в состояние спокойствия.
"Сильные эмоции активируют симпатическую часть вегетативной нервной системы, но, когда мы плачем, активируется парасимпатическая часть, благодаря чему мы чувствуем себя лучше", — говорит Керн.
Что происходит, когда человек напряжен или устал?
В детстве многих учат контролировать свои эмоции и проявлять их только так, как установлено правилами общества. Например, плакать во время грустного фильма — это нормально, а плакать на работе – не очень приемлемо.
"Префронтальная кора головного мозга реагирует на эмоциональные сигналы, которые исходят от вегетативной нервной системы и это помогает нам регулировать эмоциональные реакции, чтобы контролировать свои эмоции", — говорит Керн.
Эту кору головного мозга можно сравнить с центральным процессором компьютера, который управляет всеми задачами для поддержки нормального функционирования системы.
"Но чем больше человек напряжен или устал, либо если у вас длительные периоды физической или эмоциональной боли, симпатическая система остается в активном состоянии. Префронтальная кора оказывается перегруженной, как компьютер, на котором одновременно запущено слишком много программ", — говорит Керн.
В этом случае мозг уже не способен правильно управлять нашими эмоциями и это приводит к появлению слез или вспышкам гнева.
"Человек даже может не осознавать насколько его мозг перегружен. Это происходит до того момента, пока не потекут слезы как реакция на какое-либо незначительное происшествие или переживание", — говорит Керн.
Как показывают исследования, женщины склонны чаще плакать, чем мужчины, хотя точные причины этого не известны. Также чаще плачут люди с более высоким уровнем либо эмпатии, либо невротизма. Также сильный плач может быть физическим проявлением депрессии, когда мозг сильно перегружен эмоциональной болью.
Зачем мы плачем?
"Слезы, кроме чисто психологических причин, имеют еще и важные социальные причины. Слезы помогают создавать и поддерживать социальные связи. Слезы могут действовать как крик о помощи, показывая другим, что мы нуждаемся в поддержке", — говорит Керн.
Таким образом слезы могут вызвать сочувствие у других и это помогает установить социальную связь между людьми. Слезы также могут быть проявлением симпатии к другому человеку, когда вы плачете вместе.
Но кроме психологических и социальных причин, есть и физические причины появления слез.
"Когда человек устал от усердной работы, то он пытается держать глаза открытыми, а это сушит глаза. Поэтому слезы появляются, чтобы глаза оставались влажными, и мы могли бы лучше видеть", — говорит Керн.
Также не стоит забывать о том ,что слезы появляются, когда человек простужен или подхватил респираторный вирус. Лейкоциты в крови пытаются бороться с инфекцией и могут воспалить кровеносные сосуды в глазах, и это вызывает появление слез.
"Иногда нет ничего лучше, чем хорошенько поплакать, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние. Но если вы обнаружите, что плачете слишком много, может быть нужно поговорить с врачом, чтобы выяснить возможные физические или психологические причины происходящего", — говорит Керн.
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