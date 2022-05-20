Секрет красоты раскрыт. Самый известный в мире паразит делает людей привлекательными

Этот паразит может попасть к человеку через контакт с кошками и даже половым путем от инфицированного партнера.

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Финские ученые выяснили, что паразит Toxoplasma gondii, который вызывает токсоплазмоз у человека, может сделать своих носителей более сексуально привлекательными. Люди также могут выглядеть более здоровыми, хотя и подвержены опасному заболеванию, сообщает Daily Mail.

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Toxoplasma gondii – это простейший паразит, которым заражены, как уже писал Фокус почти половина людей на Земле. Хотя часто они могут даже об этом не подозревать. Этот паразит вызывает развитие токсоплазмоза – заболевание, которое поражает нервную, лимфатическую систему, глаза и мышцы. Некоторые ученые считают, что паразит Toxoplasma gondii даже может вызвать развитие рака мозга.

[ + – ] Toxoplasma gondii – это простейший паразит, которым заражены почти половина людей на Земле. Хотя часто они могут даже об этом не подозревают Фото: Daily Mail

Этот паразит обычно передается людям при контакте с кошачьими фекалиями, во время употребления недоваренного или недожаренного мяса, от матери новорожденному и даже половым путем при контакте с инфицированным партнером.

Паразит, который меняет сознание человека

В результате нового исследования ученые из Университета Турку, Финляндия, выяснили, что Toxoplasma gondii может манипулировать своим хозяином, чтобы сделать последнего более физически привлекательным для других людей. Паразит каким-то образом изменяет внешность человека и таким образом, способствует своей выживаемости и дальнейшему распространению. Но пока ученые точно не знают, как именно паразит может проводить подобные манипуляции с телом своего носителя.

[ + – ] Этот паразит обычно передается людям при контакте с кошачьими фекалиями, во время употребления недоваренного или недожаренного мяса, от матери новорожденному и даже половым путем при контакте с инфицированным партнером Фото: Getty Images

"Наше исследование показывает, что Toxoplasma gondii, который может передаваться во время секса, может вызвать изменение во внешности и поведении своего хозяина. Таким образом человек становится более желанным", — говорит Хавьер Борраз-Леон из Университета Турку.

Это паразит управляет не только людьми, но и животными

Предыдущие исследования показали, что токсоплазмоз может вызывать также психические расстройства, в том числе галлюцинации. А зараженные паразитом мыши не боятся кошек и поэтому становятся их легкой добычей. Ученые считают, что таким образом паразит также манипулирует сознанием грызуна, чтобы распространятся дальше. А другое исследование показало, что самки крыс быстрее спариваются с зараженными самцами, потому как вероятно Toxoplasma gondii также вносит свои изменения в организм грызуна.

Новое исследование

В новом исследовании ученые сравнили данные инфицированных и не инфицированных паразитом мужчин и женщин. Особенно внимание уделялось их внешнему виду и поведению, а также количеству сексуальных партнеров. Еще одна группа участников эксперимента оценивала привлекательность и предполагаемый уровень здоровья у зараженных и не зараженных людей.

[ + – ] Исследование показывает, что паразит, который вызывает психические расстройства, может сделать инфицированных людей более привлекательными. Каждое изображение представляет собой усредненное лицо мужчин и женщин с (слева) и без (справа) токсоплазмы. Поскольку каждое изображение было создано путем объединения фотографий 10 человек для каждой категории, лица, изображенные на фото, не принадлежат реальным людям Фото: Daily Mail

Оказалось, что все инфицированные паразитом люди воспринимаются как полные здоровья и сексуально привлекательные. У некоторых из зараженных участников даже была повышенная оценка собственной привлекательности и они имели больше половых партнеров.

Как паразит это делает?

"Пока что мы не знаем, как именно паразит изменяет внешность и поведение носителя. Возможно, и это пока теория, Toxoplasma gondii вносит свои изменения за счет изменений в эндокринной системе, того самого набора желез, которые вырабатывают гормоны", — говорит Борраз-Леон.

Ученые считают, что этот опасный паразит эволюционировал таким образом, чтобы быть практически незаметным для своего хозяина. Но для подтверждения новых гипотез нужны более масштабные исследования, говорят ученые.