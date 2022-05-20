Секрет краси розкритий. Найвідоміший у світі паразит робить людей привабливими

Цей паразит може потрапити до людини через контакти з кішками та навіть статевим шляхом від інфікованого партнера.

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Фінські вчені з'ясували, що паразит Toxoplasma gondii, який викликає токсоплазмоз у людини, може зробити своїх носіїв сексуально привабливішими. Люди також можуть мати здоровіший, хоча й схильні до небезпечного захворювання, повідомляє Daily Mail.

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Toxoplasma gondii — це найпростіший паразит, яким заражені, як писав Фокус, майже половина людей Землі. Хоча часто вони можуть навіть про це не підозрювати. Цей паразит викликає розвиток токсоплазмозу — захворювання, яке вражає нервову, лімфатичну систему, очі та м'язи. Деякі вчені вважають, що паразит Toxoplasma gondii навіть може спричинити розвиток раку мозку.

[ + – ] Toxoplasma gondii — це найпростіший паразит, яким заражено майже половину людей Землі. Хоча часто вони навіть про це не підозрюють Фото: Daily Mail

Цей паразит зазвичай передається людям при контакті з котячими фекаліями, під час вживання недовареного або недосмаженого м'яса, від матері новонародженому та навіть статевим шляхом при контакті з інфікованим партнером.

Паразит, який змінює свідомість людини

У результаті нового дослідження вчені з Університету Турку, Фінляндія, з'ясували, що Toxoplasma gondii може маніпулювати своїм господарем, щоб зробити останнього фізично привабливішим для інших людей. Паразит якимось чином змінює зовнішність людини і таким чином сприяє своєму виживанню та подальшому поширенню. Але поки що вчені точно не знають, як саме паразит може проводити подібні маніпуляції з тілом свого носія.

[ + – ] Цей паразит зазвичай передається людям при контакті з котячими фекаліями, під час вживання недовареного або недосмаженого м'яса, від матері новонародженому і навіть статевим шляхом при контакті з інфікованим партнером Фото: Getty Images

"Наше дослідження показує, що Toxoplasma gondii, який може передаватися під час сексу, може викликати зміну в зовнішності та поведінці свого господаря. Так людина стає більш бажаною", — говорить Хав'єр Борраз-Леон із Університету Турку.

Це паразит керує як людьми, а й тваринами

Попередні дослідження показали, що токсоплазмоз може спричинити також психічні розлади, у тому числі галюцинації. А заражені паразитом миші не бояться кішок, і тому є легкою здобиччю. Вчені вважають, що так паразит також маніпулює свідомістю гризуна, щоб поширитись далі. А інше дослідження показало, що самки щурів швидше спаровуються із зараженими самцями, тому що, ймовірно, Toxoplasma gondii також вносить свої зміни в організм гризуна.

Нове дослідження

У новому дослідженні вчені порівняли дані інфікованих і не інфікованих паразитом чоловіків і жінок. Особливо увага приділялася їхньому зовнішньому вигляду та поведінці, а також кількості сексуальних партнерів. Ще одна група учасників експерименту оцінювала привабливість та передбачуваний рівень здоров'я в заражених і не заражених людей.

[ + – ] Дослідження показує, що паразит, який викликає психічні розлади, може зробити інфікованих людей привабливішими. Кожне зображення є усередненим обличчям чоловіків і жінок із (ліворуч) і без (праворуч) токсоплазми. Оскільки кожне зображення було створено шляхом об'єднання фотографій 10 осіб для кожної категорії, особи, зображені на фото, не належать до реальних людей Фото: Daily Mail

Виявилося, що всі інфіковані паразитом люди сприймаються як сповнені здоров'я та сексуально привабливі. Деякі із заражених учасників навіть мали підвищену оцінку власної привабливості та мали більше статевих партнерів.

Як це паразит робить?

"Поки що ми не знаємо, як саме паразит змінює зовнішність і поведінку носія. Можливо, і це поки що теорія, Toxoplasma gondii вносить свої зміни за рахунок змін в ендокринній системі, того самого набору залоз, які виробляють гормони", — каже Борраз-Леон.

Учені вважають, що цей небезпечний паразит еволюціонував таким чином, щоби бути практично непомітним для свого господаря. Але для підтвердження нових гіпотез потрібні масштабніші дослідження, кажуть учені.