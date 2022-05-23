Плачуть не лише від горя. Вчені пояснили, навіщо людям потрібні сльози

За словами вчених, сльози мають психологічні, соціальні та фізичні причини.

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Люди плачуть не лише тоді, коли їм сумно. Сльози можуть виникнути і від втоми або бути наслідком хвороби. Про те, яку функцію виконують сльози і чому вони з'являються у статті для The Conversation, розповідає Пеггі Керн Мельбурнського університету, Австралія.

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"Сльози виконують кілька психологічних функцій. Вони діють як фізичний індикатор нашого внутрішнього емоційного стану, який проявляється, коли нам дуже сумно чи дуже радісно", — каже Керн.

У мозку людини сильні емоції активують вегетативну нервову систему. Вона складається з двох компонентів:

Симпатична нервова система, яка активує наші реакції на небезпеку;

Парасимпатична нервова система, яка повертає організм у стан спокою.

"Сильні емоції активують симпатичну частину вегетативної нервової системи, але коли ми плачемо, активується парасимпатична частина, завдяки чому ми почуваємося краще", — говорить Керн.

Що відбувається, коли людина напружена чи втомлена?

У дитинстві багатьох вчать контролювати свої емоції та виявляти їх лише так, як встановлено правилами суспільства. Наприклад, плакати під час сумного фільму — це нормально, а плакати на роботі — не дуже прийнятно.

"Префронтальна кора головного мозку реагує на емоційні сигнали, які походять від вегетативної нервової системи і це допомагає нам регулювати емоційні реакції, щоб контролювати свої емоції", — говорить Керн.

[ + – ] Префронтальна кора головного мозку реагує на емоційні сигнали, що походять від вегетативної нервової системи і це допомагає нам регулювати емоційні реакції, щоб контролювати свої емоції. Фото: The Conversation

Цю кору мозку можна порівняти з центральним процесором комп'ютера, який керує всіма завданнями для підтримки нормального функціонування системи.

"Але чим більше людина напружена або втомлена, або якщо у вас тривалі періоди фізичного або емоційного болю, симпатична система залишається в активному стані. Префронтальна кора виявляється перевантаженою, як комп'ютер, на якому одночасно запущено дуже багато програм", — говорить Керн.

У цьому випадку мозок вже не здатний правильно управляти нашими емоціями і це призводить до появи сліз чи спалахів гніву.

"Людина навіть може не усвідомлювати наскільки її мозок перевантажений. Це відбувається до того моменту, поки не потечуть сльози як реакція на якусь незначну подію або переживання", — говорить Керн.

Як показують дослідження, жінки схильні частіше плакати, ніж чоловіки, хоч точні причини цього не відомі. Також частіше плачуть люди з вищим рівнем або емпатії або невротизму. Також сильний плач може бути фізичним проявом депресії, коли мозок сильно перевантажений емоційним болем.

[ + – ] Як показують дослідження, жінки схильні частіше плакати, ніж чоловіки, хоч точні причини цього не відомі. Також частіше плачуть люди з вищим рівнем або емпатії, або невротизму Фото: Тапосирис Магна

Навіщо ми плачемо?

"Сльози, крім суто психологічних причин, мають ще й важливі соціальні причини. Сльози допомагають створювати та підтримувати соціальні зв'язки. Сльози можуть діяти як крик про допомогу, показуючи іншим, що ми потребуємо підтримки", — говорить Керн.

Таким чином, сльози можуть викликати співчуття в інших і це допомагає встановити соціальний зв'язок між людьми. Сльози також можуть бути проявом симпатії до іншої людини, коли ви плачете разом.

Але крім психологічних та соціальних причин, є й фізичні причини появи сліз.

"Коли людина втомилася від старанної роботи, вона намагається тримати очі відкритими, а це сушить очі. Тому сльози з'являються, щоб очі залишалися вологими, і ми могли б краще бачити", — говорить Керн.

Також не варто забувати про те, що сльози з'являються, коли людина застуджена або підхопила респіраторний вірус. Лейкоцити в крові намагаються боротися з інфекцією і можуть запалити кровоносні судини в очах, і це спричиняє появу сліз.

"Іноді немає нічого кращого, ніж добре поплакати, щоб полегшити свій емоційний стан. Але якщо ви виявите, що плачете занадто багато, можливо, потрібно поговорити з лікарем, щоб з'ясувати можливі фізичні або психологічні причини того, що відбувається", — говорить Керн.

Як уже писав Фокус, можливо, вченим вдалося розкрити секрет краси та привабливості деяких людей. Нове дослідження показує, що найвідоміший у світі паразит робить людей сексуально привабливішими.