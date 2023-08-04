Зменшити запал. Запах жіночих сліз дивовижним чином впливає на мозок і гормони чоловіків

Лише кількох сльозинок буде достатньо, щоб повністю загасити вогонь пристрасті партнера — про це свідчить експеримент.

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Безліч речей можуть відштовхнути сексуально партнера, проте дослідники вважають, що запах жіночих сліз вельми особливим чином діє на чоловіків. Про це свідчать результати дослідження, проведеного понад 10 років тому, пише IFLScience.

Тоді дослідники дослідним шляхом з'ясували, що запах емоційних виділень жінок, які плачуть, знижує суб'єктивний рівень сексуального збудження у чоловіків. Ба більше, вчені також виявили, що в них знижується рівень тестостерону і пригнічується активність у ділянці мозку, які відповідають за хіть і бажання.

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Попередні дослідження були проведені на мишах і показали, що сльози тварин містять особливі феромони, які знижують статевий потяг потенційних партнерів. Однак існування подібних людських феромонів раніше ніколи не було доведено і було предметом суперечок і дискусій.

Люди набагато емоційно складніші, ніж гризуни, і сльози є реакцією на безліч різноманітних подразників. Тому не було зрозуміло, чи несуть наші емоційні сльози, на відміну від сліз щурів, соціальні сигнали, призначені для передавання почуття смутку, чи містять хімічні сигнали, що впливають на біологічні реакції інших.

У дослідженні 2011 року вчені в Ізраїлі зібрали сльози двох жінок, які плакали під час перегляду фільму. Далі вчені попросили 24 чоловіків понюхати ці сльози. Як і очікувалося, реципієнти не змогли відрізнити запах справжніх сліз від крапель фізіологічного розчину, що стікали по щоках жінок. Однак дивовижним виявилося те, що чоловіки повідомили про менше сексуальне збудження, побачивши жіночі обличчя після того, як вони понюхали сльози, ніж запах сольового розчину.

Пізніше вчені провели ще один експеримент, у якому півсотні чоловіків дивилися емоційні фільми, після того, як понюхали запах справжніх і штучних сліз. Результати свідчать, що це жодним чином не вплинуло на настрій реципієнтів, проте вчені знову помітили зв'язок зі зниженням сексуального збудження.

Під час дослідження вчені також перевірили фізіологічні ознаки збудження реципієнтів. Результати свідчать, що після вдихання запаху жіночих сліз у чоловіків поступово знижувався рівень тестостерону в слині — це є ознакою зниження сексуального збудження.

Далі вчені просканували мозок 16 чоловіків після того, як вони вдихнули запах жіночих сліз. Результати показали, що області, пов'язані з сексуальним збудженням, такі як гіпоталамус і ліва веретеноподібна звивина, стали менш активними. Фактично це стало доказом того, що жіночі сльози чинять "вбивчий ефект" на чоловіче лібідо.

Дослідники зазначають, що всі ці реакції запускалися навіть тоді, коли реципієнти не бачили жінок, що плачуть, і не знали про джерело сполуки, яку вдихали. Водночас автори дослідження визнають, що багато питань все ще залишаються без відповіді, щоб дізнатися більше подробиць, доведеться провести додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, навіщо людям потрібні сльози.