Не львиное сердце: мужчина стал вторым в мире обладателем пересаженного свиного органа

Медики не могли использовать обычное человеческое сердце из-за имеющихся у пациента проблем и для спасения жизни прибегли к уникальной операции и генетически модифицированному органу.

Недавно 58-летний мужчина стал вторым в истории человеком, которому пересадили сердце от генетически модифицированной свиньи. Этого удалось добиться группе специалистов из Медицинской школы Мэрилендского университета. Несмотря на то, что данная медицинская процедура пока еще является экспериментальной, она может помочь решить проблему хронической нехватки человеческих органов для трансплантации. В настоящее время сотни тысяч людей находятся в списках ожидания на пересадку различных органов, сообщается на сайте университета.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Ставший вторым в мире пациентом, получившим подобный орган, Лоуренс Фосетт изначально не имел возможности на пересадку человеческого сердца из-за уже имеющегося у него заболевания сосудов и осложнений, связанных с внутренним кровотечением. Без пересадки ему грозила неминуемая сердечная недостаточность и летальный исход.

По сообщению врачей и наблюдателей, после процедуры Фосетт смог дышать самостоятельно, а новое сердце хорошо функционировало без каких-либо поддерживающих устройств. Чтобы предотвратить отторжение организмом нового органа, он принимал обычные антирецидивные препараты, а также новую форму терапии антителами.

Проблема трансплантации от животного к человеку — так называемой ксенотрансплантации, заключается в том, что иммунная система человека, естественно, будет пытаться атаковать и отторгать чужеродный животный орган. Это серьезное препятствие, которое исследователи уже много лет пытаются преодолеть, используя органы генетически модифицированных свиней.

Ранее в качестве потенциальных доноров органов медики использовали приматов, но эти испытания оказались менее успешными. В настоящее время свиньи считаются более подходящими донорами для человека по целому ряду причин: их органы примерно такого же размера, как и человеческие, они быстро растут и уже являются частью пищевой цепи человека.

Несмотря на то, что процедура остается экспериментальной, второй успешный случай пересадки сердца от свиньи к человеку знаменует собой прогресс в этой развивающейся области медицины. Дальнейшее развитие генетической модификации и лекарственной терапии может сделать ксенотрансплантацию более распространенной в будущем. Это может открыть новые возможности для тех, кто ожидает пересадки жизненно важных органов, хотя дальнейшие исследования все еще необходимы.

Ранее Фокус писал о создании препарата, останавливающего отторжение органов после пересадки. Испытав препарат, который может спасти и облегчить жизни миллионов несчастных людей, ученые с нетерпением ждут начала его применения на людях.

Также Фокус писал о том, как ученые скрестили свинью и бобы в попытке создать альтернативу животному мясу. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.