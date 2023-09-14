Приживется все, что угодно. Ученые создали препарат, который останавливает отторжение органов

Испытав препарат, который может спасти и облегчить жизни миллионов несчастных людей, ученые с нетерпением ждут начала его применения на людях.

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К сожалению, в медицины известны случаи, когда даже заполучив нужный донорский орган спустя длительное время ожидания, пациенты сталкиваются с его отторжением организмом. Наука уже долгое время работала над решением этого важного вопроса и, скорее всего, ученые скоро будут готовы представить его, пишет ScienceAlert

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Когда пациентам пересаживают органы, весь этот процесс и восстановление после него, это ничто иное, как гонка со временем. Им не только нужен подходящий орган, но и после пересадки организм часто воспринимает новый орган как инородное тело. Это как охранная система в доме, которая подает сигнал тревоги, когда в него заходит кто-то из непрошенных гостей. Ваша иммунная система может атаковать тот самый орган, который пытается спасти вас, вызывая так называемое отторжение органа. Это может привести к серьезным осложнениям, а в худшем случае даже к смерти.

Но ученые, кажется, смогли создать кое-что, что поможет изменить этот сложный и полный стресса процесс пересадки органов. Их ответом на данную проблему стал AT-1501 — особый вид антител. Если не вдаваться в научные подробности, то антитела — это своего рода охранники организма, а данное антитело предназначено для того, чтобы не давать организму запустить сигнал тревоги там, где он может навредить. Вместо того чтобы подавлять всю иммунную систему, что может привести к неприятным побочным эффектам, AT-1501 нацелено только на конкретных нарушителей: особый белок на некоторых белых кровяных клетках, который приводит к атаке на новый орган.

В ходе испытаний на обезьянах у тех из них, кто получал AT-1501, наблюдалось меньше осложнений после трансплантации. Еще одной заслугой данного изобретения является то, что это не первое его испытание и ранее он даже рассматривался как потенциальный препарат для лечения бокового амиотрофического склероза, тяжелого нервного заболевания.

Современные препараты для лечения пациентов, перенесших трансплантацию, имеют ряд серьезных недостатков. Они могут вызывать инфекции, повреждение органов и даже приводить к таким проблемам, как диабет и высокое кровяное давление. Препарат AT-1501 предлагает альтернативу, снижающую риски подобных побочных эффектов. Кроме того, AT-1501 предназначен не только для одного вида трансплантации. Он был испытан как при пересадке почки, так и при новом типе трансплантации для больных диабетом 1-го типа. Результаты показывают, что он может быть эффективен в обоих случаях, что значит, что в будущем его могут адаптировать под обширный спектр операций.

Получив положительные результаты испытаний на обезьянах, исследователи с нетерпением ждут, будет ли AT-1501 столь же полезен для людей. Конечно же, это не волшебная пилюля — скорее всего, пациентам еще понадобятся другие лекарства, чтобы помочь новому органу прижиться. Но это шаг в направлении, где пациенты сталкиваются с меньшими рисками и имеют больше шансов на успешную трансплантацию. По словам одного из ведущих исследователей, это может стать "большим шагом вперед для людей, нуждающихся в трансплантации органов".

Ранее Фокус писал о свиной почке, которая прижилась и проработала 6 недель в теле человека. В попытках найти решение дефицита органов для трансплантации, хирурги произвели прорыв, заставив пересаженную от свиньи печень долгое время функционировать в теле человека.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось пересадить мышам почки, которые они предварительно криогенно заморозили. Данная операция являлась уникальной и открыла новый пласт возможностей для науки.

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