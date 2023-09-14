Приживеться все, що завгодно. Учені створили препарат, який зупиняє відторгнення органів

Випробувавши препарат, який може врятувати і полегшити життя мільйонів нещасних людей, вчені з нетерпінням чекають початку його застосування на людях.

Related video

На жаль, у медицини відомі випадки, коли навіть отримавши потрібний донорський орган через тривалий час очікування, пацієнти стикаються з його відторгненням організмом. Наука вже довгий час працювала над вирішенням цього важливого питання і, швидше за все, вчені скоро будуть готові представити його, пише ScienceAlert

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Коли пацієнтам пересаджують органи, весь цей процес і відновлення після нього, це ніщо інше, як гонка з часом. Їм не тільки потрібен відповідний орган, а й після пересадки організм часто сприймає новий орган як чужорідне тіло. Це як охоронна система в будинку, яка подає сигнал тривоги, коли в нього заходить хтось із непрошених гостей. Ваша імунна система може атакувати той самий орган, який намагається врятувати вас, викликаючи так зване відторгнення органу. Це може призвести до серйозних ускладнень, а в гіршому випадку навіть до смерті.

Але вчені, здається, змогли створити дещо, що допоможе змінити цей складний і повний стресу процес пересадки органів. Їхньою відповіддю на цю проблему став AT-1501 — особливий вид антитіл. Якщо не вдаватися в наукові подробиці, то антитіла — це свого роду охоронці організму, а це антитіло призначене для того, щоб не давати організму запустити сигнал тривоги там, де він може нашкодити. Замість того щоб пригнічувати всю імунну систему, що може призвести до неприємних побічних ефектів, AT-1501 націлене тільки на конкретних порушників: особливий білок на деяких білих кров'яних клітинах, який призводить до атаки на новий орган.

Під час випробувань на мавпах у тих із них, хто отримував AT-1501, спостерігалося менше ускладнень після трансплантації. Ще однією заслугою цього винаходу є те, що це не перше його випробування, і раніше його навіть розглядали як потенційний препарат для лікування бічного аміотрофічного склерозу, важкого нервового захворювання.

Сучасні препарати для лікування пацієнтів, які перенесли трансплантацію, мають низку серйозних недоліків. Вони можуть викликати інфекції, пошкодження органів і навіть призводити до таких проблем, як діабет і високий кров'яний тиск. Препарат AT-1501 пропонує альтернативу, що знижує ризики подібних побічних ефектів. Крім того, AT-1501 призначений не тільки для одного виду трансплантації. Його було випробувано як при пересадці нирки, так і при новому типі трансплантації для хворих на діабет 1-го типу. Результати показують, що він може бути ефективним в обох випадках, що означає, що в майбутньому його можуть адаптувати під великий спектр операцій.

Отримавши позитивні результати випробувань на мавпах, дослідники з нетерпінням чекають, чи буде AT-1501 настільки ж корисним для людей. Звичайно ж, це не чарівна пігулка — найімовірніше, пацієнтам ще знадобляться інші ліки, щоб допомогти новому органу прижитися. Але це крок у напрямку, де пацієнти стикаються з меншими ризиками і мають більше шансів на успішну трансплантацію. За словами одного з провідних дослідників, це може стати "великим кроком уперед для людей, які потребують трансплантації органів".

Раніше Фокус писав про свинячу нирку, яка прижилася і пропрацювала 6 тижнів у тілі людини. У спробах знайти рішення дефіциту органів для трансплантації, хірурги зробили прорив, змусивши пересаджену від свині печінку довгий час функціонувати в тілі людини.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося пересадити мишам нирки, які вони попередньо кріогенно заморозили. Ця операція була унікальною і відкрила новий пласт можливостей для науки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.