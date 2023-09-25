Спасти сердце и не только: 5 способов снизить холестерин

Хотя самым действенным способом снижения уровня холестерина зачастую являются диеты, многие люди до сих пор ищут дополнительные способы ускорить этот процесс и повысить его эффективность.

Зачастую, когда врачи сообщают нам о слишком высоком уровне холестерина, их рекомендации включают его снижение с помощью специфических диет в течении полугода, с дальнейшим повторным обследованием. Но многие задаются вопросом, повлияет ли положительно на процесс включение добавок в рацион. Чтобы прояснить этот вопрос, ученые собрали исследования на эту тему, а так же привели подкрепленные наукой советы по снижению уровня холестерина, пишет ScienceAlert

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Прежде всего, давайте поговорим о том, почему холестерин имеет такое большое значение. В организме человека есть два основных типа холестерина: ЛПНП и ЛПВП. ЛПНП принято называть "плохим" холестерином, поскольку он может способствовать образованию бляшек в артериях, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. ЛПВП, или "хороший" холестерин, действует наоборот — он помогает выводить из организма плохой холестерин.

Выбор диеты имеет значение

Несмотря на соблазнительность применения биологически активных добавок, следует помнить, что огромную роль в регулировании уровня холестерина, особенно ЛПНП, играет рацион питания. Продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров, такие как оливковое масло и авокадо, могут способствовать снижению уровня ЛПНП. С другой стороны, насыщенных жиров (содержащихся в основном в продуктах животного происхождения) и трансжиров (содержащихся в некоторых переработанных продуктах) следует избегать или употреблять их в ограниченных количествах.

Клетчатка может помочь

Одним из наиболее эффективных способов естественного снижения уровня холестерина является употребление в пищу большего количества растворимой клетчатки. Этот вид клетчатки, содержащийся во фруктах, овощах, овсе и бобовых, образует в кишечнике гелеобразную субстанцию. Этот гель захватывает холестерин, предотвращая его попадание в кровь, и затем помогает вывести его из организма.

Добавки с клетчаткой, как альтернатива

Существуют также пищевые добавки, способствующие снижению уровня холестерина. Псиллиум — это волокнистая добавка, которая показала многообещающие результаты. В ходе многочисленных исследований было установлено, что ежедневный прием примерно одной столовой ложки (или 10 г) псиллиума снижает общий уровень холестерина примерно на 4%, а уровень ЛПНП — примерно на 7%. Однако помните, что пищевые добавки — это не волшебная пилюля; они должны быть частью более широкой стратегии оздоровления, включающей сбалансированное питание.

Пробиотики подают надежду

Помимо клетчатки, пробиотики привлекают все большее внимание своим потенциальным холестериноснижающим действием. Они работают за счет интеграции холестерина в клетки и изменения микробиома кишечника, способствуя выведению холестерина. В исследовании, в котором были объединены результаты различных предыдущих работ, у людей, принимавших пробиотики, общий уровень холестерина снизился примерно на 13%. Однако эффективность пробиотиков может быть различной, поэтому для получения индивидуальных рекомендаций лучше всего обратиться к врачу.

Неоднозначность красного дрожжевого риса

Другая добавка — красный дрожжевой рис — также показала себя с лучшей стороны. Он, по-видимому, снижает уровень триглицеридов — жиров в крови. Однако его эффективность и долгосрочная безопасность для контроля уровня холестерина еще не до конца изучены, поэтому однозначно рекомендовать его нельзя.

Главное — сбалансированный подход

Даже если вы выбираете добавки, не забывайте, что необходимо также изменить образ жизни. Отказ от курения, регулярные физические упражнения, борьба со стрессом и достаточный сон — все это является частью комплекса мер по улучшению холестеринового профиля. И да, ваши гены также влияют на то, насколько высоким или низким может быть его уровень.

По истечении шестимесячного курса диеты и изменения образа жизни вы, вероятно, встретитесь с врачом, чтобы проанализировать достигнутый прогресс и обсудить дальнейшие шаги, которые могут включать или не включать прием лекарственных препаратов.

Что же говорит наука, в итоге, о добавках и их эффективности в процессе регулирования уровня холестерина? Они могут быть полезным инструментом в борьбе с ним, но они не заменяют сбалансированную диету и здоровый образ жизни. Перед началом приема любой добавки обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы получить рекомендации, подходящие именно вам.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.