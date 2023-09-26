Ученые ошибались. Мегалит Стоунхенджа происходит не из Уэльса: что нашли ученые

Как оказалось, Алтарный камень Стоунхенджа происходит не из Уэльса. Ученые установили, что его состав отличается от старого красного песчаника из Англо-Уэльского бассейна.

Недавний анализ Алтарного камня Стоунхенджа, принес необычное открытие: этот колоссальный мегалит может не иметь общего геологического происхождения с камнями внутреннего круга памятника. Традиционно считается, что он происходит с запада Уэльса, но новые данные указывают на еще более отдаленное происхождение, пишет IFLScience.

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Строительство Стоунхенджа длилось тысячелетиями и охватывало различные этапы. Процесс начался примерно 5 000 лет назад, когда было установлено 56 голубых камней из региона Майнд-Пресели в Уэльсе, расположенного на расстоянии 225 километров к западу от самого Стоунхенджа.

Как объясняют авторы исследования, "голубые камни фактически представляют одно из самых длинных известных транспортных расстояний от источника до места строительства памятника в любой точке земного шара". На последующих этапах происходила интеграция местных сарсеновых камней, а ряд изменений продолжался примерно до 1600 года до нашей эры.

Алтарный камень, выделяющийся как самый весомый среди голубых камней, мог бы выглядеть довольно неуклюже на фоне более мелких летописных составляющих, составлявших первоначальный круг. Тем не менее давнее предположение, что он был доставлен и установлен вместе с другими голубыми камнями, теперь тщательно проверено.

Используя ряд аналитических методов, включая рентгеновскую флуоресценцию и спектроскопию комбинационного рассеяния, исследователи обнаружили несоответствие между Алтарным камнем и старым красным песчаником (ORS), происходящим из Англо-Уэльского бассейна. Следовательно, в исследовании утверждается, что "Алтарный камень больше не должен быть включен в группу "голубых камней", которые происходят из Миньд-Пресели".

В частности, исследование выявило значительно повышенную концентрацию барита — минерала, состоящего из сульфата бария — в Алтарном камне, в отличие от валлийского ORS. В поисках потенциальных альтернативных источников песчаника с сопоставимым содержанием барита в Соединенном Королевстве авторы определили месторождения в Камбрии на севере Англии и на отдаленных шотландских островах Оркней и Шетланд как перспективных кандидатов на происхождение Алтарного камня.

Важно, что в обоих этих регионах находятся памятники неолита, что намекает на возможность того, что эти камни могли быть добыты местными общинами для ритуальных целей. Более того, исторические свидетельства указывают на существование дальних связей между Стоунхенджем и такими отдаленными регионами, как Шотландия, датируемых примерно 2500 годом до н. э., во время второй фазы строительства памятника.

В свете этих находок исследователи предполагают, что Алтарный камень мог попасть в Стоунхендж позже, возможно, после первоначального размещения голубых камней. Однако, окончательное соответствие минерального состава Алтарного камня литологическим отложениям на севере Англии или Шотландии требует дальнейших комплексных анализов, что делает окончательное происхождение камня загадкой, которую еще предстоит разгадать.

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