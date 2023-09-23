Шестиугольная "пирамида" бронзового века не похожа на все, что находили ранее в Великой степи (фото)

Внешние стены шестиугольной пирамиды украшены петроглифами, на которых изображено множество животных, включая верблюдов и лошадей.

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Во время недавнего археологического открытия среди обширных ландшафтов Казахстана исследователи раскопали чрезвычайное шестиугольное сооружение, которому 3800 лет. Хотя в народе его называют "пирамидой", этот памятник бронзового века резко контрастирует с высоченными сооружениями Египта. Считается, что найденное скромное сооружение высотой примерно 3 метра служило местом захоронения элиты, пишет Live Science.

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Открытие, уникальное для Евразийской степи, сделали на территории Восточного Казахстана в этом году. Улан Умиткалиев, заведующий кафедрой археологии и этнологии Евразийского национального университета, возглавляет раскопки на этом месте. Яркая шестиугольная форма сооружения характеризуется размещением массивных мегалитов, каждый из которых весит до 1 тонны (0,9 метрической тонны), на его углах.

Внешние каменные стены сооружения, которые археологи называют "пирамидой" или "ступенчатой пирамидой", имеют шестиугольную форму. Интригует то, что ее внутренние стены образуют лабиринтный проход, который ведет к центральной могиле. Части этого загадочного сооружения когда-то были скрыты под земляной насыпью, что оставляет открытым вопрос о том, имела ли она когда-то крышу или оставалась под влиянием стихии.

Радиоуглеродный анализ органических остатков пирамиды указывает на то, что сооружение построено в 19 веке до нашей эры Фото: Ulan Umitkaliyev

Люди, которые жили в этом регионе в то время, строили много могил и каменных памятников, а также занимались обработкой металла и изготовлением ювелирных изделий. Их хозяйство могло быть частично скотоводческим — выпас большого количества животных в евразийских степях.

Внешние стены пирамиды украшены петроглифами, или наскальными изображениями различных животных, включая верблюдов и множество лошадей. Лошадиные кости нашли неподалеку от пирамиды, и, вероятно, в то время в этом районе процветал культ лошади.

По словам Умиткалиева, радиоуглеродный анализ органических остатков пирамиды указывает на то, что сооружение построено в 19 веке до нашей эры.

Обложенное камнем захоронение в центре пирамиды Фото: Ulan Umitkaliyev

"Подобные памятники встречаются на территории Казахстана, особенно в Центральном Казахстане", — сказал исследователь.

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Раскопки на месте находки и анализ ее остатков продолжаются, но пока археологи нашли керамику, женские золотые серьги и другие ювелирные изделия. Пока неизвестно, остались ли там человеческие останки.

Недавно открытая пирамида находится в Кирикунгире, районе, который содержит ряд древних могил и памятников. Она находится вблизи села Токтамыс, где ученые Евразийского национального университета ведут раскопки с 2014 года.

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