Вернуть свежесть и уверенность. Назван действенный способ избавиться от "чесночного дыхания"

Исследователи утверждают, что употребление всего одного продукта позволит существенно снизить запах чеснока изо рта.

Естественно чувствовать себя неловко после дегустации блюда с чесноком. Однако ученые утверждают, что существует весьма простой и действенный способ, который поможет избавиться от этого не самого приятного запаха изо рта, пишет Daily Mail.

Исследователи из Университета штата Огайо обнаружили, что белки, содержащиеся в простом йогурте из цельного молока, весьма действенно нейтрализуют соединения на основе серы, вызывающие запах. В ходе исследования ученые поместили одинаковое количество сырого чеснока в стеклянные бутылки, а затем добавили в них йогурты с различным содержанием жира, белка и воды.

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Результаты исследования показывают, что йогурт на 99% эффективно снижает содержание основных соединений чеснока, которые и вызывают неприятный запах. Исследователи также обнаружили, что йогурты с высоким содержанием белка наиболее эффективно справляются с устранением запаха чеснока. Хороший результат также показали йогурты с высоким содержанием жира.

По словам старшего автора исследования, доктора Шерил Бэрринжер, ранее ученым уже было известно, что белки связывают вкус, теперь они также обнаружили, что это может оказывать другой положительный эффект.

В ходе эксперимента ученые также проверили действия йогурта на жареный чеснок. Однако в ходе анализа они обнаружили, что обжаривание чеснока само по себе значительно уменьшает количество летучих соединений, вызывающих неприятный запах. Теперь авторы исследования полагают, что полученные ими результаты закладывают "хорошую основу для изучения различных белков", которые в дальнейшем можно будет использовать для создания идеального продукта для уничтожения неприятного запаха чеснока изо рта.

Доктор Бэрринджер также полагает, что греческий йогурт, с более высокой ценностью белка, может более эффективно справляться с этой задачей, чем простой йогурт из цельного молока. В то же время ученые отмечают, что для эффективного устранения неприятного запаха йогурт необходимо употреблять сразу после того, как вы съели блюдо с чесноком.

Ранее Фокус писал о том, что ученая раскрыла тайную причину плохого запаха изо рта.

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