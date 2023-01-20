Запах изо рта. Ученые рассказывают, почему йогурт помогает избавиться от деликатной проблемы

Новое исследование показало, что употребление йогурта и других ферментированных продуктов может устранить неприятный запах изо рта.

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Неприятный запах изо рта сильно смущает тех, кто страдает от него, но есть несколько решений. Одним из основных факторов является пища, которую вы едите. Исследователи говорят, что пробиотические бактерии в йогурте, хлебе на закваске и супе мисо могут стать решением этой проблемы, пишет JPost.

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Неприятный запах изо рта затрагивает около 25% людей и является третьей по частоте причиной обращения к стоматологу после кариеса и заболеваний десен. Помимо смущения, неприятный запах изо рта вызывает значительный дискомфорт у тех, кто от него страдает.

В новом исследовании ученые утверждают, что соединения, которые являются продуктом взаимодействия бактерий полости рта и остатков пищи, связаны с плохой гигиеной полости рта. Типичные варианты борьбы с неприятным запахом изо рта включают полоскание рта, жевательную резинку и даже чистку языка. Тем не менее, исследователи отмечают, что есть доказательства того, что пробиотические бактерии являются более простой альтернативой для лечения неприятного запаха. Исследователи проанализировали базы данных соответствующих клинических испытаний, опубликованные до февраля 2021 года. Из первоначальных 238 записей команда сосредоточилась на семи исследованиях, в которых участвовало в общей сложности 278 человек. Количество участников в каждом исследовании было небольшим, от 23 до 68, в возрасте от 19 до 70 лет. Исследования длились от двух до двенадцати недель.

Команда определила тяжесть неприятного запаха изо рта по уровням летучих соединений серы, обнаруженным во рту, и по шкале, которая измеряет запах изо рта на разных расстояниях. Показатели налета на языке и индекс налета также были включены в анализ, поскольку нечистый язык и скопление зубного камня между зубами часто являются основными причинами неприятного запаха изо рта.

Анализ данных доказал, что показатели индекса запаха значительно снизились среди тех, кто принимал пробиотики, по сравнению с теми, кто был в контрольных группах, независимо от продолжительности периода наблюдения. Результаты были аналогичными для обнаруженных уровней летучих соединений серы, хотя они "существенно" различались в отдельных исследованиях. Наблюдаемые эффекты также были относительно короткими, до четырех недель, после чего заметной разницы не было.

Тем не менее, не было никаких существенных различий в уровнях налета на языке или индексе зубного налета между теми, кто ел пробиотики, и теми, кто этого не делал. Авторы исследования считают, что пробиотики могут ингибировать расщепление аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, что останавливает образование побочных продуктов с неприятным запахом. Тем не менее исследователи предупреждают, что эти результаты получены путем исследований с небольшим размером выборки, а некоторые данные являются неполными.

Этот систематический обзор и метаанализ показывают, что пробиотики, такие как Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria, могут облегчать неприятный запах изо рта за счет кратковременного снижения уровня концентрации летучих соединений серы, но не оказывают существенного влияния на основные причины неприятного запаха изо рта: такие как зубной налет и необходимость очищать язык, заявили авторы исследований. Они пришли к выводу, что необходимы более качественные рандомизированные клинические испытания, чтобы подтвердить результаты и показать, что употребление пробиотиков может эффективно лечить неприятный запах изо рта.

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