Ученые выяснили, почему у людей растут зубы мудрости во взрослом возрасте

У других приматов они тоже есть, но у человека они появляются намного позже.

Большинство людей не помнят, как у них начали появляться первые зубы, но многие помнят, как прорезывались зубы мудрости и, конечно же о то, как их удаляли. В новом исследовании ученые предлагают свою версию того, почему зубы мудрости появляются так поздно, сообщает popsci.com

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По словам ученых, причиной позднего роста зубов мудрости может быть медленное развитие наших челюстей.

"Наши челюсти растут очень медленно, вероятно, из-за нашей относительно большой продолжительности жизни и, в сочетании с нашими небольшими лицами, зубы мудрости не растут пока не будет необходимого безопасного пространства", — говорит Гэри Шварц, палеоантрополог из Университете штата Аризона.

Наши зубы подвергаются значительному механическому давлению во время пережевывания пищи, как и вся структура челюсти. А это означает, что челюсть должна быть готова к развитию, чтобы зубы располагались по всей глубине рта, ближе всего к челюстному суставу. Если бы зубы мудрости появились раньше, они могли бы повредить челюсть, из которой выросли, говорит ученый.

Все это результат двух важных особенностей у людей: у нас долгая жизнь и небольшое лицо. Жизнь у человека намного дольше по сравнению с другими существами на планете, например, с приматами. Мы развиваемся и у нас долгий период взросления. Также в отличие от приматов у нас довольно плоские и приплюснутые лица.

Сочетание этих факторов означает, что наши челюсти не могут приспособиться к последнему набору коренных зубов до взрослого возраста.

"Многим людям удаляют зубы мудрости, потому что некоторые считают их пережитком эволюции, который больше не нужен. Но их не обязательно удалять. Это нужно делать только в том случае, если они вызывают проблемы", — говорит Гэри Шварц.

В любом случае, наши лица и медленное развитие, а также странное развитие зубов, — это часть того, что делает нас людьми, заключает ученый.