Учені з'ясували, чому в людей ростуть зуби мудрості в дорослому віці

В інших приматів вони теж є, але в людини вони з'являються набагато пізніше.

Більшість людей не пам'ятають, як у них почали з'являтися перші зуби, але багато хто пам'ятає, як прорізувалися зуби мудрості і, звичайно ж, про те, як їх видаляли. У новому дослідженні вчені пропонують свою версію того, чому зуби мудрості з'являються так пізно, повідомляє popsci.com

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За словами вчених, причиною пізнього росту зубів мудрості може бути повільний розвиток наших щелеп.

"Наші щелепи ростуть дуже повільно, ймовірно, через нашу відносно велику тривалість життя і, в поєднанні з нашими невеликими обличчями, зуби мудрості не ростуть, поки не буде необхідного безпечного простору", — говорить Гері Шварц, палеоантрополог з Університету штату Аризона.

Наші зуби зазнають значного механічного тиску під час пережовування їжі, як і вся структура щелепи. А це означає, що щелепа повинна бути готова до розвитку, щоб зуби розташовувалися по всій глибині рота, найближче до щелепного суглобу. Якби зуби мудрості з'явилися раніше, вони могли б пошкодити щелепу, з якої виросли, говорить учений.

Усе це результат двох важливих особливостей у людей: у нас довге життя і невелике обличчя. Життя в людини набагато довше порівняно з іншими істотами на планеті, наприклад, з приматами. Ми розвиваємося, і в нас довгий період дорослішання. Також на відміну від приматів у нас досить плоскі і плескаті обличчя.

Поєднання цих факторів означає, що наші щелепи не можуть пристосуватися до останнього набору корінних зубів до дорослого віку.

"Багатьом людям видаляють зуби мудрості, тому що деякі вважають їх пережитком еволюції, який більше не потрібен. Але їх не обов'язково видаляти. Це потрібно робити тільки в тому випадку, якщо вони викликають проблеми", — говорить Гері Шварц.

У будь-якому випадку наші обличчя і повільний розвиток, а також дивний розвиток зубів, — це частина того, що робить нас людьми, підсумовує вчений.