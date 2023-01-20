Запах із рота. Вчені розповідають, чому йогурт допомагає позбутися делікатної проблеми

Нове дослідження показало, що вживання йогурту та інших ферментованих продуктів може усунути неприємний запах із рота.

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Неприємний запах із рота сильно бентежить тих, хто страждає від нього, але є кілька рішень. Одним з основних факторів є їжа, яку ви їсте. Дослідники кажуть, що пробіотичні бактерії у йогурті, хлібі на заквасці та супі місо можуть стати розв'язанням цієї проблеми, пише JPost.

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З неприємним запахом із рота стикається близько 25% людей, і він є третьою за частотою причиною звернення до стоматолога після карієсу та захворювань ясен. Крім збентеження, неприємний запах із рота викликає значний дискомфорт у тих, хто від нього страждає.

У новому дослідженні вчені стверджують, що сполуки, які є продуктом взаємодії бактерій ротової порожнини та залишків їжі, пов'язані з поганою гігієною порожнини рота. Типові варіанти боротьби з неприємним запахом з рота включають полоскання рота, жувальну гумку і навіть очищення язика. З усім тим, дослідники зазначають, що є докази того, що пробіотичні бактерії є простішою альтернативою для лікування неприємного запаху. Дослідники проаналізували бази даних відповідних клінічних випробувань, опубліковані до лютого 2021 року. З початкових 238 записів команда зосередилася на семи дослідженнях, в яких брало участь 278 осіб. Кількість учасників у кожному дослідженні була невеликою, від 23 до 68, віком від 19 до 70 років. Дослідження тривали від двох до дванадцяти тижнів.

Команда визначила тяжкість неприємного запаху з рота за рівнями летких сполук сірки, виявлених у роті, та за шкалою, яка вимірює запах із рота на різних відстанях. Показники нальоту язика та індекс нальоту також включені в аналіз, оскільки нечистий язик і скупчення зубного каменю між зубами часто є основними причинами неприємного запаху з рота.

Аналіз даних довів, що показники індексу запаху значно знизилися серед тих, хто приймав пробіотики, порівняно з тими, хто був у контрольних групах незалежно від тривалості періоду спостереження. Результати були аналогічними для виявлених рівнів летких сполук сірки, хоча вони "суттєво" відрізнялися в окремих дослідженнях. Ефекти, що спостерігалися, також були відносно короткими, до чотирьох тижнів, після чого помітної різниці не було.

Проте, не було жодних суттєвих відмінностей у рівнях нальоту мовою чи індексом зубного нальоту між тими, хто їв пробіотики, та тими, хто цього не робив. Автори дослідження вважають, що пробіотики можуть інгібувати розщеплення амінокислот та білків анаеробними бактеріями у роті, що зупиняє утворення побічних продуктів із неприємним запахом. З усім тим, дослідники попереджають, що ці результати отримані шляхом досліджень з невеликим розміром вибірки, а деякі дані є неповними.

Цей систематичний огляд і метааналіз показують, що пробіотики, такі як Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius і Weissella cibaria, можуть полегшувати неприємний запах з рота внаслідок короткочасного зниження рівня концентрації летких сполук сірки, але не надають істотно з рота: такі як зубний наліт та необхідність очищати мову, заявили автори досліджень. Вони дійшли висновку, що необхідні якісніші рандомізовані клінічні випробування, щоб підтвердити результати і показати, що вживання пробіотиків може ефективно лікувати неприємний запах із рота.

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