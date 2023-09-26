Почему не стоит излишне опекать детей во время подвижных игр: исследователи рассказали

Исследование показало, что 78% родителей не позволяли детям рисковать. Но дети, чьи родители более терпимы к рискованным играм, с большей вероятностью получают необходимую физическую нагрузку — более 60 минут в день.

Некоторые родители с тревогой нависают над своими детьми на детской площадке из-за опасений, что они могут поскользнуться и упасть. Но, по результатам исследования выяснилось, что разумный риск во время подвижной игры может оказать положительное влияние в смысле объема физических нагрузок, которые они получают. Об этом сообщает The Daily Mail.

Исследователи изучали связь между отношением родителей к риску и травмам, подвижным играм, умеренной и интенсивной физической активности ребенка.

Исследовались такие игры и физическая активность, как лазание по тренажеру в виде скалы, очень быстрая езда на велосипеде или самокате, а также свободные игры.

В исследовании поучаствовали в общей сложности 645 родителей, детям которых от 5 до 12 лет.

Исследование показало, что 78% родителей не позволяли детям рисковать, причем матери больше беспокоились о травмах, чем отцы.

Но дети, чьи родители были более терпимы к рискованным играм, с большей вероятностью получали необходимую физическую активность — свыше 60 минут в день.

И хотя большинство родителей знали о преимуществах, связанных с рискованными играми, они не столь охотно разрешали детям в них участвовать, когда знакомились со сценарием некоторых из таких игр.

"Понятно, что родители хотят защитить своего ребенка. Но часто здесь нет баланса. Исследование показывает, что у родителей, спокойно относящихся к рискованным играм, дети с большей вероятностью получат рекомендуемый объем повседневных упражнений", — пояснила исследователь.

"Игры улучшают физическую форму, когнитивные функции и психическое здоровье и, к тому же, приносят удовольствие", — сказала Алетия Джеребин из Университета Ковентри.

В статье для издания Psychology of Sport and Exercise она отметила, что родителей нужно поддерживать, чтобы они предоставляли своим детям возможность участвовать в рискованных играх, потому что игры потенциально улучшают физическую форму и дают ряд других преимуществ.

У родителей, особенно матерей, должны быть возможности, чтобы добиться баланса между риском травм и желанием воспитать у ребенка уверенность, независимость, устойчивость и навыки управлениям рисками, считает исследователь.

"Решение этой проблемы в детских учреждениях, например в школах, также может принести пользу и укрепить позитивное отношение в обществе к активным играм", — пояснила автор.

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