Покушения на жизнь и опухоль: что узнали ученые, исследовав череп эпохи Римской империи (фото)

Ученые создали модель древнего черепа, используя современные технологии для визуализации. Благодаря этому они установили происхождение повреждений: среди них не только внешние, но и внутренние.

Ученые из Национального центра исследований эволюции человека (CENIEH) обнаружили опухоль головного мозга, а именно менингиому, в останках человека римского периода на Пиренейском полуострове. Эта находка, вместе с признаками поражения черепа у того же субъекта, дает новое понимание состояния здоровья древнего населения, пишет Phys.org.

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Череп, о котором идет речь, найден во время спелеологической экспедиции в пещере Сима-де-Марсенехас. Успеху этого открытия в значительной степени способствовали совместные усилия различных спелеологических групп, а именно: Gaem, Takomano, Geoda, Flash и A.E.Get, которые сыграли ключевую роль в процессе поиска.

Впоследствии череп перевезли в CENIEH, где после тщательного анализа и реставрационных работ установлено, что он принадлежал взрослому мужчине, который жил в последние века существования Римской империи.

Основной целью этого исследования было получить представление о потенциальных заболеваниях, которыми болел этот человек. Для этого использованы самые современные методики, в частности микрокомпьютерная томография (MicroCT). Этот передовой метод визуализации позволил получить сотни рентгеновских снимков для создания высокодетализированной 3D-модели и визуализации внутреннего строения черепа с чрезвычайной точностью.

Череп из пещеры Марсенехас до реставрации Фото: Pilar Fernández Colón

По сути, микрокомпьютерная томография это "виртуальное вскрытие" объекта. Это исследование выявило наличие четырех повреждений черепа, все из которых определены как возникшие еще при жизни человека.

Среди этих четырех повреждений три расположены на внешней стороне черепа и имели характерные признаки умышленного нанесения травм. Расположение этих повреждений на верхней части черепа является нетипичным для случайных травм, например, полученных в результате падения. Кроме того, два из этих повреждений имели признаки, указывающие на раны, нанесенные как острыми, так и тупыми предметами, что повышает вероятность того, что они могли быть результатом насильственного покушения на жизнь человека.

Четвертое и последнее повреждение было расположено внутри самого черепа. Оно характеризовалось круглым углублением, которое размыло часть окружающей костной структуры.

После всестороннего анализа признаков поражения и сравнительного обследования с различными патологическими состояниями, такими как инфекции, метаболические или генетические заболевания и новообразования, наиболее вероятным был вывод, что эта аномалия, вероятно, является следствием опухоли черепа — потенциальной менингиомы. Важно, что эта менингиома является первым задокументированным случаем такого заболевания в этот исторический период на Пиренейском полуострове, регионе с ограниченным количеством исторических записей о подобных опухолях.

Даниэль Родригес-Иглесиас, ведущий автор этой статьи, прокомментировал открытие: "Что интересно в этом открытии, так это то, что оно открывает окно в состояние здоровья прошлых популяций и ставит перед нами фундаментальные вопросы относительно способности людей выживать в этих условиях и качества их жизни после этого".

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