Орудия труда из человеческих костей: на Пиренейском полуострове нашли жуткие инструменты (фото)

Использование пещер как мест захоронения является культурной практикой, охватывающей широкие пространственные и временные измерения. В южной части Пиренейского полуострова этот обычай приобрел популярность в 4 тысячелетии до нашей эры.

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Недавнее исследование пролило свет на длительную традицию использования пещер в качестве мест захоронений для человеческих останков на Пиренейском полуострове. Это исследование провела совместная группа под руководством Зиты Лаффранчи и Марко Милелли из Бернского университета, Швейцария, и Рафаэля Мартинеса Санчеса из Университета Кордовы, Испания, пишет Phys.org.

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Использование пещер как мест захоронения является культурной практикой, охватывающей широкие пространственные и временные измерения. В южной части Пиренейского полуострова этот обычай приобрел популярность в 4 тысячелетии до нашей эры.

Кроме того, археологические раскопки в этом регионе постоянно дают доказательства посмертных манипуляций с похороненными человеческими останками, хотя точное культурное значение этих действий остается неуловимым. Чтобы углубиться в эту загадку, исследователи приступили к изучению модифицированных человеческих останков, найденных в пределах пещеры Куэва-де-лос-Мармолес, расположенной на юге Испании.

Человеческая кость на поверхности, внутри пещеры Фото: J.C. Vera Rodríguez, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Во время исследования ученые тщательно изучили множество скелетных останков, которые однозначно принадлежат по меньшей мере 12 лицам. Применение радиоуглеродного метода датировки позволило установить временной промежуток этих захоронений, датируемый 5-2 тысячелетием до нашей эры.

Важно, что команда каталогизировала преднамеренные посмертные изменения скелетных структур, включая заметные переломы и повреждения. Эти следы указывают на попытки извлечения костного мозга и других тканей, что свидетельствует о потенциальном использовании этих останков в качестве источника пищи и орудий труда.

Примечательно, что найденные останки включали берцовую кость, которая имела признаки приспособления ее, вероятно, в качестве инструмента, а также череп, превращенный в "черепную чашу".

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Эти находки перекликаются с подобными открытиями в других пещерных местах на юге Пиренейского полуострова, что в совокупности свидетельствует о распространенной практике видоизменения и использования погребенных человеческих останков для питания и изготовления инструментов.

Более того, исследователи предполагают наличие дополнительных символических аспектов таких изменений, которые можно будет объяснить благодаря более детальным анализам.

По словам самих авторов, "неолитические человеческие останки из пещеры Мармолес свидетельствуют о сложном погребальном поведении в Андалусии в доисторический период".

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