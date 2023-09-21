Знаряддя праці з людських кісток: на Піренейському півострові знайшли моторошні інструменти (фото)

Використання печер як місць поховання є культурною практикою, що охоплює широкі просторові та часові виміри. У південній частині Піренейського півострова цей звичай набув популярності у 4 тисячолітті до нашої ери.

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Нещодавнє дослідження пролило світло на тривалу традицію використання печер як місць поховань для людських останків на Піренейському півострові. Це дослідження провела спільна група під керівництвом Зіти Лаффранчі та Марко Мілелли з Бернського університету, Швейцарія, і Рафаеля Мартінеса Санчеса з Університету Кордови, Іспанія, пише Phys.org.

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Використання печер як місць поховання є культурною практикою, що охоплює широкі просторові та часові виміри. У південній частині Піренейського півострова цей звичай набув популярності у 4 тисячолітті до нашої ери.

Крім того, археологічні розкопки в цьому регіоні постійно дають докази посмертних маніпуляцій з похованими людськими рештками, хоча точне культурне значення цих дій залишається невловимим. Щоб заглибитися в цю загадку, дослідники розпочали вивчення модифікованих людських останків, знайдених в межах печери Куева-де-лос-Мармолес, розташованої на півдні Іспанії.

Людська кістка на поверхні, всередині печери Фото: J.C. Vera Rodríguez, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Під час дослідження вчені ретельно вивчили безліч скелетних решток, які однозначно належать щонайменше 12 особам. Застосування радіовуглецевого методу датування дозволило встановити часовий проміжок цих поховань, що датується 5-2 тисячоліттям до нашої ери.

Важливо, що команда каталогізувала навмисні посмертні зміни скелетних структур, включаючи помітні переломи і пошкодження. Ці сліди вказують на спроби вилучення кісткового мозку та інших тканин, що свідчить про потенційне використання цих решток як джерела їжі та знарядь праці.

Прикметно, що знайдені останки включала гомілкову кістку, яка мала ознаки пристосування її, ймовірно, як інструменту, а також череп, перетворений на "черепну чашу".

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Ці знахідки перегукуються з подібними відкриттями в інших печерних місцях на півдні Піренейського півострова, що в сукупності свідчить про поширену практику видозміни та використання похованих людських решток для харчування та виготовлення інструментів.

Ба більше, дослідники припускають наявність додаткових символічних аспектів таких змін, які можна буде пояснити завдяки детальнішим аналізам.

За словами самих авторів, "неолітичні людські рештки з печери Мармолес свідчать про складну поховальну поведінку в Андалусії в доісторичний період".

Раніше Фокус писав, що древні люди і неандертальці взаємодіяли між собою набагато більше, ніж ми вважали раніше.

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