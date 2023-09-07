Капсула часу печери Теопетра: як збереглася найдавніша у світі споруда, створена людиною

Під час численних розкопок археологи виявили докази того, що люди населяли цю печеру ще 130 000 років тому, безперервно простягаючись від середнього палеоліту до епохи неоліту.

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Печера Теопетра, розташована в регіоні Метеори в центральній Греції, є археологічною пам'яткою, що має велике історичне значення. Геологічно вапняковий пагорб утворився між 137 і 65 мільйонами років тому, що відповідає верхньокрейдяному періоду, пише Ancient Origins.

Люди почали жити в печері в період середнього палеоліту, близько 130 000 років тому. Вона має приблизно чотирикутну форму з невеликими нішами по периметру і займає площу приблизно 500 квадратних метрів. Примітно, що печера може похвалитися чималим входом, що дозволяє великій кількості природного світла проникати всередину.

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Археологічні дослідження печери Теопетра розпочали в 1987 році і тривали до 2007 року під керівництвом докторки Ніни Кіпаріссі-Апостоліки. Спочатку місцеві пастухи використовували печеру як тимчасовий сховок для своїх отар.

Печера Теопетра стала першою печерою у Фессалії, де провели археологічні дослідження, і єдиною печерою в Греції з безперервною стратиграфічною послідовністю, що охоплює період від середнього палеоліту до неоліту. Цей унікальний літопис допоміг нам краще зрозуміти перехід від палеоліту до неоліту на материковій Греції.

Усередині печери Теопетра Фото: Вікіпедія

Археологічне дослідження печери принесло багато захопливих відкриттів. Зокрема, мікроморфологічний аналіз зразків осаду з кожного археологічного шару виявив коливання клімату під час заселення печери, що призвело до відповідних змін населення в ній.

Однією з найважливіших знахідок у печері є залишки кам'яної стіни, виявлені у 2010 році, яка колись частково перекривала вхід до неї. Використовуючи інноваційний метод датування, відомий як оптично-стимульована люмінесценція, вчені визначили, що цій стіні приблизно 23 000 років, що збігається з останнім льодовиковим періодом.

Це свідчить про те, що мешканці побудували стіну для захисту від суворого зовнішнього холоду. Вважається, що ця стіна є найдавнішою відомою рукотворною спорудою в Греції і, можливо, однією з найдавніших у світі.

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За рік до цього чудового відкриття в печері виявили сліди щонайменше трьох гомінідів, відбиті на м'якій земляній підлозі печери. Їх, як вважають, залишили кілька неандертальських дітей віком від двох до чотирьох років. Це дає змогу зазирнути в життя цих давніх мешканців у період середнього палеоліту.

Зараз і печера, і музей всередині доступні для відвідувачів, пропонуючи чудове вікно в далеке минуле Греції.

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