На острові Арран вчені виявили неолітичний пам'ятник: він один із найповніших у Британії (фото)

Під час розкопок на острові Арран, Шотландія, команда дослідників виявила неолітичний курсус. Цей тип пам'ятника є одним із найдавніших зі збудованих у Британії та має значні пропорції — 1,1 кілометра в довжину і 50 метрів у ширину.

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Курсус — це великий неолітичний пам'ятник, що складається з одного або кількох прямокутних огороджень. Арранський курсус вирізняється широким поєднанням кам'яних, земляних і дернових насипів, що охоплюють весь його периметр. Деталі опубліковані на сайті Університету Глазго.

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За попередніми оцінками, пам'ятник може датуватися 3500 роком до нашої ери. Примітно, що це місце є найповнішим прикладом таких пам'яток, виявлених у Британії, тож можливість дослідити курсус є надзвичайно рідкісною і захопливою перспективою.

У межах торфовища знайдено доісторичні межі полів, миси та круглі будинки — деякі з них потенційно можуть бути сучасними курсусу. Крім того, виявлено оброблені ґрунти періоду бронзової доби, що дає можливість зрозуміти як практики землеробства та поселення пов'язані з пам'яткою.

Вчені досліджували території, прилеглі до курсусу, щоб отримати зразки для датування та інші важливі екологічні докази, які, зі свого боку, поглиблять наше розуміння використання та управління цим важливим ландшафтом. Крім того, отримані дані стануть важливою інформацією для теперішньої стратегії відновлення історичного ландшафту регіону.

Розкопки на березі річки в Друмадуні Фото: Dr Kenny Brophy

Доктор Емма Дженкінс, доцентка кафедри археології Борнмутського університету, прокоментувала відкриття: "Як геоархеологиня я особливо схвильована відкриттям добре збережених ґрунтів, одночасно зі створенням курсусу, що означає, що ми можемо дослідити, як люди використовували та змінювали цей ландшафт з часів перших фермерських громад у Британії".

Нікі Вайтхаус, професор археології Університету Глазго, сказав: "Початкові відкриття показують дуже незвичайне поєднання церемоніального пам’ятника в доісторичному фермерському ландшафті. Це частина континууму, який, ймовірно, пов’язаний з ритуальним місцем у Макрі-Мур, ймовірно, є частиною чогось набагато більшого. Наукова робота дозволить нам зрозуміти, яких тварин і рослин вирощували люди, як люди вплинули на ландшафт — і що ми можемо навчитися з цього сьогодні".

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Це дослідження залучило експертів з різних установ, включаючи університети Біркбека, Редінга, Ковентрі, Бірмінгема і Саутгемптона, а також археологів з Археології Шотландії та Історичного середовища Шотландії.

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