Земля нагреется до 70°C. Новое массовое вымирание может начаться раньше, чем думали ученые

Исследователи полагают, что его масштабы будут сравнимы с событиями, погубившими динозавров 66 миллионов лет назад.

Новое исследование было проведено учеными из Великобритании, ученые полагают, что сильная жара в будущем может привести к массовому вымиранию людей и почти всех других млекопитающих. Команда считает, что это произойдет намного раньше, чем предполагали ученые, пишет The Jerusalem Post.

Благодаря своей способности адаптироваться и устойчивости к потеплению и похолоданию млекопитающим удавалось доминировать на Земле последние 55 лет, но теперь ученые полагают, что этому наступит конец и гораздо раньше, чем считалось ранее.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда под руководством Бристольского университета провела исследование, результаты предполагают, что через 250 миллионов лет на нашей планете произойдет новое массовое вымирание, которое по масштабам будет сопоставимо с тем, что погубило динозавров 66 миллионов лет назад.

В ходе исследования ученые использовали передовые суперкомпьютерные климатические модели. В результате им удалось проиллюстрировать эскалацию экстремальных климатических явлений, которые произойдут на Земле, когда континенты нашей планеты в конечном итоге сольются вместе и образуют новый суперконтинент Пангея Ультима. Ученые считают, что это существенно повлияет на климат планеты — фактически Земля попросту станет непригодной для жизни большинства млекопитающих.

Авторы исследования отмечают, что в конце концов образование Пангея Ультима приведет к тому, что наша планета превратится в "безудержную теплицу", как только поглощенная солнечная радиация превысит выбросы теплового излучения за несколько миллиардов лет. Предполагается, что суперконтинент будет преимущественно занимать самые жаркие и влажные тропические регионы, в результате все живое подвергнется невероятным температурам 40-70°C.

Кроме того, в результате формирования суперконтинента увеличится частота извержений вулканов, что приведет к выбросу значительного количества углекислого газа в атмосферу, а это лишь усугубит потепление планеты.

Авторы исследования также считают, что средние температуры на планете будут усиливаться по мере того, как Солнце будет становиться все ярче, излучая больше энергии, а следовательно повышая температуру Земли. По словам ведущего автора исследования, доктора Александра Фарнсворта, приблизительно каждые 100 миллионов лет Солнце становится ярче на 1% и излучает примерно на 1% больше энергии. Через 250 миллионов лет, светило станет ярче на 2,5% и будет излучать на 2,5% больше радиации, чем сегодня.

Ученые предполагают, что создание нового суперконтинента фактически создаст тройной удар по Земле:эффект континентальности, более жаркое Солнце и большее количество CO2 в атмосфере. Все это приведет к усилению жары в некоторых частях нашей планеты и сделает и непригодными для жизни.

По словам авторов исследования, одним из способов предотвращения массового вымирания млекопитающих на Земле может стать разработка искусственных технологий, в том числе ограждений, защищающих людей от экстремальных температур. Тем не менее по его словам, решение этой проблемы потребует инноваций для поддержания источников продовольствия, поскольку животноводству и сельскохозяйственным культурам будет трудно выжить в таких условиях. Обеспечение водной безопасности станет еще одной сложной задачей.

Ранее Фокус писал о том, кто на Земле испытал самое сильное изменение климата в жизни.