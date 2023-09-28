Инопланетяне могут собрать свою Солнечную систему: нечто подобное уже найдено во Вселенной

Ученые считают, что продвинутые цивилизации могут собирать целые планетарные системы, как пазл. И для этого не нужно строить мегаструктуры вокруг своих звезд. Цивилизация, которая способна перемещать планеты, могла бы изменять орбитальную механику. Например, регулировать продолжительность дня и ночи или сезонные температуры на своих планетах.

В 1960 году американский физик-теоретик Фримен Дайсон выдвинул теорию о том, что развитые цивилизации могут создавать мегаструктуры вокруг звезд в своей системе. Такие мегаструктуры позволили бы цивилизации использовать всю энергию светила и увеличить обитаемое пространство в системе.

Сферами Дайсона стали называть астроинженерные проекты особого типа: звезда в центре громадной сферической оболочки. Проекты теоретически — ни одна сфера Дайсона еще не была обнаружена. Но предполагается, что технологически развитая цивилизация может применять подобное сооружение для максимально возможного использования энергии центральной звезды и/или для решения проблемы жизненного пространства.

В 2015 году астрономы были заинтригованы поведением звезды KIC 8462852 (или Звезда Табби). Звезда необъяснимым образом резко потускнела. Спустя пару лет астрономы выяснили, что звезду затмило облако пыли, а не какая-то более твердая структура. Намеки на обнаружение сферы Дайсона были опровергнуты, но Звезда Табби снова вернула внимание научных кругов к концепции мегаструктур и тому, как их можно отыскать.

Стоит отметить, что Дайсон выдвинул свои идеи, когда астрономы еще не знали об обилии экзопланет в нашей галактике. Первая подтвержденная экзопланета была открыта только в 1992 году, а сейчас их количество достигло невероятных 5 514 единиц.

Обладая всеми новейшими данными группа исследователей из Индии недавно опубликовала статью, где представила альтернативу всей концепции мегаструктуры. Исследование возглавил аспирант физики Университета Христа в Бангалоре Рагхав Нарасимха.

Исследователь полагает, что развитые цивилизации скорее прибегнут к захвату планет внутри своей системы или же захвату свободно плавающих планет за ее пределами. Эти планеты можно перенести в обитаемую зону звезды, что является более простым решением, чем возведение мегаструктуры.

Например, согласно плану самого Дайсона, для того, чтобы построить мегаструктуру вокруг Солнца, потребовалось бы "разобрать" целую планету. Тогда мы могли бы создать сферическую оболочку вокруг нашей звезды толщиной от 2 до 3 метров с плотностью 200 граммов на квадратный сантиметр.

Так, по мнению исследователей, должна выглядет сфера Дайсона. Фото: ScienceAlert

Вдохновленный достижениями в области инфракрасной астрономии, Дайсон даже предложил способ, с помощью которого можно отыскать эти мегаструктуры во Вселенной. Исследователи SETI могли бы искать доказательства существования таких "сфер" по их тепловым сигнатурам.

Однако Нарасимха и его команда предложили более простой способ – переместить несколько планет в зону обитаемости нашего Солнца. Это бы увеличило пригодное для жизни пространство в нашей Солнечной системе и не потребовало бы разрушения целых планет.

Кроме этого, команда исследователей, основываясь на более свежих данных, обнаружила несколько существенных проблем с первоначальными расчетами Дайсона. Например, Дайсон предлагал использовать Юпитер для строительства сферы вокруг Солнца. Но, как показывают современные исследования, мы смогли бы использовать в строительстве только часть массы Юпитера – около 13%. Речь идет о каменной внутренней части и металлическом ядре планеты, тогда как водород и гелий, составляющие 87% массы Юпитера, не могут быть использованы в качестве строительных материалов.

Команда Рагхава Нарасимхи утверждает, что возведение сферы вокруг такой звезды, как наше Солнце, запрет внутри себя весь солнечный ветер, из-за чего исчезнет гелиосфера. В свою очередь исчезновение гелиосферы грозит повышением уровня космических лучей, которые могут нанести вред всему живому.

"Для строительства такой мегаструктуры нам будет необходимо использовать все внутренние планеты в Солнечной системе, а возможно, даже несколько внешних. Тем самым мы уничтожим Солнечную систему, какой мы ее знаем сейчас, включая Землю с ее уникальной биосферой. Такой план также противоречит принципу Планетарной защиты – это политика ООН, которая отвечает за сохранность тел в Солнечной системе", — говорит автор исследования.

Более того, по подсчетам ученых, сроки создания такой сферы будут колоссальными. Поэтому проект обязательно столкнется с проблемой долгосрочной стабильности цивилизаций на протяжении длительных периодов времени.

Учитывая все обстоятельства, создание мегаструктуры кажется не только невыполнимой задачей, но и нецелесообразной.

Планеты повсюду

Во времена Дайсона считалось, что большинство звезд формируют систему с хотя бы одной планетой. Основываясь на данных, полученных с помощью современных телескопов, астрономы подсчитали, что в только в Млечном Пути может находиться не менее 100 млрд планет. Также исследования показали, что в нашей галактике может существовать до триллиона свободно плавающих планет или же "планет-изгоев".

Если бы планеты можно было перемещать в обитаемую зону звезд, это бы существенно увеличило возможности для любой цивилизации. Цивилизации также могут импортировать новые планеты по мере необходимости с течением времени или же "назначать" планеты для различных целей.

"Нет необходимости уничтожать целые планетарные системы. Инопланетный разум мог бы поймать планету, использовать ее, выбросить из системы и поймать новую. Могли бы существовать планеты, используемые только в промышленных и технологических целях, так называемые "Служебные миры", — отмечают исследователи.

Ученые предлагают искать в космосе "Служебные миры". Фото: M. Weiss/CfA

В своей статье команда также показывает, что такие планеты, как Марс или Плутон, а также многие транснептуновые объекты, могут быть перемещены в обитаемую зону Солнечной системы с помощью мощных лазерных решеток. Импульсы таких лазеров должны быть зетаватного уровня (10 в 21 степени Ватт) мощности, такую установку уже тестируют ученые из Университета Мичигана, которая называется ZEUS (Zetawatt-Equivalent Ultrashort pulse laser System).

По оценкам Нарасимхи, такая мощность на несколько порядков меньше, чем та, что понадобится для разрушения Юпитера и создания сферы Дайсона.

Помимо этого, продвинутая цивилизация, которая может перемещать планеты, могла бы изменять орбитальную механику этих миров. Например, увеличить или уменьшить продолжительность дня и ночи, продлить год и сезонные температуры на своих планетах, когда появится такая необходимость.

Это порождает вполне логичный вопрос: как исследователи SETI могли бы отыскать такие цивилизации и какие "техносигнануры" они могли бы производить?

Нарасимха уверен, что искусственно спроектированные планетарные системы будут иметь отчетливые техносигнатуры. Сред них будут мощные узкополосные лазерные установки, которые можно обнаружить на расстоянии в сотни и даже тысячи световых лет. Такое предположение согласуется с теорией профессора физики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и руководителя группы экспериментальной космологии (UCSB) Филиппа Любина.

Еще в 2016 году Любин опубликовал статью, где утверждал, что продвинутую цивилизацию можно найти по "побочным эффектам" лазерных решеток. Цивилизации могут использовать их для связи, передвижения и для защиты от астероидов. Работу таких лазерных сеток исследует Любин и его коллеги здесь, на Земле.

"Если планеты организованы странным образом, т.е. массы планет чередуются от одной планеты к другой (газовый гигант, планета земной группы, и еще один газовый гигант, как в системе Кеплер-20), то можно предположить, что такая система могла быть создана искусственно. Планетарные системы, такие как Кеплер-20 или TRAPPIST-1, где каменистые землеподобные планеты расположены близко к своей звезде, на расстоянии меньшем, чем орбита Меркурия – еще один потенциальный признак астроинженерии. Странно видеть такое количество планет земного типа в такой узкой зоне на небольшом расстоянии от своей звезды. Это может указывать на то, что такие планеты могли быть намеренно перемещены на свою теперешнюю орбиту", — подчеркивают эксперты.

Нарасимха в своем исследовании рекомендует астрономам искать странные экзопланетные архитектуры. Например, усилия SETI могут быть брошены на поиск модифицированных и упорядоченных систем, указывающих на множество обитаемых миров, "Служебных миров", а также развитой связи и инфраструктуры между ними.