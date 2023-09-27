Как Сатурн получил свои кольца: моделирование показало, что пострадали сразу две луны (видео)
Полученные результаты показали, что кольца Сатурна представляют собой почти чистый лед, а со времен их образования накопили очень мало загрязнений. Скорее всего, они формировались в последний период возникновения Солнечной системы.
Кольца Сатурна заставляют астрономов задуматься с тех пор, как эту планету впервые увидели в объективе телескопа. Теперь группа исследователей допускает, что они близки к разгадке происхождения таинственных колец. Об этом сообщает The Daily Mail.
Новые исследования, в которых использовалось компьютерное моделирование, указывают на то, что кольца Сатурна могли образоваться во время столкновения двух ледяных лун несколько сотен миллионов лет тому назад.
И это могло бы помочь объяснить, почему кольца кажутся намного "моложе", чем сама планета.
Новейшие высококачественные измерения Сатурна были сделаны космическим кораблем Cassini. Он 13 лет изучал планету и ее системы после выхода на орбиту Сатурна в 2004 году.
Эти данные сравнительно точные, поскольку космический аппарат находился между кольцами Сатурна и самой планетой.
Было установлено, что кольца представляют собой почти чистый лед, а со времен их образования накопилось очень мало пылевых загрязнений. Это указывает на то, что кольца появились в последний период возникновения Солнечной системы.
Ученые из НАСА и университетов Дарема, и Глазго смоделировали, как могли выглядеть различные столкновения между прежними спутниками.
"Мы проверили гипотезу о сравнительно недавнем появлении колец Сатурна. Обнаружили, что из-за воздействия ледяных лун рядом с Сатурном может появиться достаточно материала", — отметил Винсент Эке из Университета Дарема.
По его словам, при таком сценарии естественным образом образуются кольца с высоким содержанием льда. Объясняется это тем, что когда спутники-прародители сталкиваются друг с другом, порода в ядрах сталкивающихся тел рассеивается не столь широко.
Кольца Сатурна сегодня расположены близко к планете в границах предела Роша – самой дальней орбиты, где гравитационная сила планеты достаточно сильна, чтобы разрушить более крупные тела.
Материал, вращающийся дальше, может слипаться и образовывать спутники.
Исследовательская группа смоделировала примерно 200 различных версий столкновения. В итоге выяснилось, что широкий спектр сценариев столкновений мог привести к рассеиванию нужного количества льда в границах предела Роша.
В других элементах системы состав смешанный — лед и камни. И с помощью альтернативных гипотез не удалось объяснить, почему в кольцах Сатурна почти нет камней.
Планета Сатурн: описание и особенности
Планета Сатурн считается маловероятным местом для появления живых существ. Но это не относится к некоторым из его многочисленных спутников. На Энцеладе и Титане есть внутренние океаны, в которых, возможно, поддерживается жизнь.
- Расстояние от Солнца: 1434 млрд км;
- Орбитальный период: 29 лет;
- Площадь поверхности: 42,7 млрд кв. км;
- Радиус: 58 232 км;
- Масса: 5,6846 х 1026 кг, это около 95 масс Земли;
- Сколько длятся сутки на Сатурне: 10ч 42м
- Спутники: 82 с официальными обозначениями; бесчисленное множество дополнительных лун.
Напомним, что телескоп Уэбб показал, как меняются времена года на Сатурне.
Также сообщалось, что обнаружена редкая галактика с загадочной особенностью, почти как у Сатурна.