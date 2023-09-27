Лает, как собака, но охотится на крыс. В Бразилии обнаружили самое странное животное в мире (фото)

Ученых смутило, что самка не была похожа ни на что другое, с чем уже сталкивались исследователи. Некоторые черты указывали, что это собака, но другие этому противоречили.

Бездомная собака в Бразилии привлекла внимание общественности и ученых. Едва взглянув на животное, исследователи поняли, что ранее не встречали ничего подобного: глаза и шерсть указывали на то, что перед ними собака, но форма морды, уши и повадки свидетельствовали о противоположном, пишет Science Alert.

Более того, щенок не был таким послушным, как собака, но ему также не хватало агрессивности, ожидаемой от дикого животного, когда его держат в руках. Кроме того, самка лаяла, словно собака, но в то же время отказывалась есть еду, которую они предпочитают, и охотилась только на маленьких крыс. Все эти детали поставили ученых в тупик.

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В результате ученым из Центра охраны и реабилитации диких животных Федерального университета Гранди-ду-Сул, потребовалось провести генетический анализ, чтобы расставить все точки над "і". Результаты свидетельствуют о том, что животное, обнаруженное в Бразилии в действительности является совершенно новой породой очаровательных особей — гибридом южноамериканской пампасной лисицы и собаки, которого прозвали "догсим".

Отметим, что впервые это удивительное существо было обнаружено еще в 2021 году: зоозащитники обнаружили самку раненой после ДТП в Вакарии (Риу-Гранди-ду-Сул). Животное подобрали, отвезли в Центр, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Ученым известно, что в этом регионе Южной Америки обитают четыре вида псовых, однако ни одно из них не соответствовало описанию собаки ни по внешнему виду, ни по генетике. Например, у местных кустарниковых собак маленькие округлые уши, короткие ноги и коричневый мех, а гривистые волки довольно высоки, с длинными ногами и ушами и красновато-коричневой шерстью. Все это не подходило под описание животного.

Гибрид собачьей лисицы (А) и пампасной лисицы (Б) Фото: Thales Renato Ochotorena de Freitas/Bruna Elenara Szynwelski

В то же время исследователи обнаружили, что крабоедовая лисица (Cerdocyon thus) и пампасная лисица (Lycalopex Gymnocercus) наиболее подходят под внешнее описание спасенного животного, впрочем, их мех все же светлее. Отметим, что несмотря на свое название ни одна из вышеописанных лис не имеет близкого родства с европейскими лисами, а немного более близкая к собакам.

В результате ученые решили проверить теорию о скрещивании. Ученые провели генетический анализ и считают, что найденное удивительное существо в Бразилии — гибрид пампасной лисицы и домашней собаки – чрезвычайно редкий случай, когда размножаются два вида из разных родов.

Авторы исследования отмечают, существование данного гибрида показывает, что несмотря на то, что эти виды разошлись около 6,7 миллиона лет назад и принадлежат к разным родам, они все еще способны производить вместе жизнеспособное потомство.

Генетический анализ показал, что уникальное животное имело в общей сложности 76 хромосом, и все они были похожи на хромосомы домашних собак и пампасной лисицы. У спасенной собаки также есть две Х-хромосомы с разной морфологией, что указывает на то, что они произошли от двух разных видов.

Отметим, что уникальная собака-гибрид, которую сбили в ДТП в 2021 году, позже умерла при неизвестных обстоятельствах в зоопарке, уже после того, как оправилась от травм. В данный момент местные власти проводят расследование, чтобы понять, что произошло.

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