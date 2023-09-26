Неведома зверушка. Афалины и ложные косатки не прочь провести вместе время, и даже завести потомство

Несмотря на то, что это кажется маловероятным, науке известно множество гибридов китообразных, рожденных в результате межвидовых связей.

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"Волфин" — именно такое прозвище получил гибрид, рожденный в результате маловероятного общения между разными видами китообразных. Науке известно множество подобных историй, но, как правило, гибридное потомство производят на свет афалины и ложные косатки. Впрочем, они не единственные, кто не против провести время вместе, исследователям также известны другие примеры гибридизации китообразных, от гибридов нарлуги до дельфинов, пишет IFLScience.

Первый подобный детеныш родился в Токийском морском мире в 1981 году, однако дельфин умер всего через 200 дней. В 1985 году в результате "незапланированного союза" между самцом ложной косатки по имени Иануи и самкой афалины по имени Пунахеле родилась еще одна молодая самка-гибрид по имени Кекаймалу.

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В 1986 году дрессировщик токийского парка Sea World Джон Бланшар рассказал, что тренерский состав сразу заподозрил что-то неладное, как только теленок родился. Во-первых, самка была темнее других дельфинов, а, во-вторых, ее нос выглядел так, "будто его отрубили". Любопытно, но технически эта новорожденная самка вовсе не была гибридом дельфина и кита, так как ложные косатки, несмотря на свое название, все же являются дельфинами. В то же время афалины и ложные косатки являются представителями двух разных видов, что все же сделало Кекаймалу примером настоящего гибрида.

Тем не менее исследователи отмечают, рождение Кекаймалу является весьма неожиданным, учитывая разницу в размерах родителей. Дело в том, что обычные афалины могут достигать всего около 2 метров в длину, тогда как тело ложных косаток может вырастать до более 5 метров. В результате ученые полагают, что родителям Кекаймалу пришлось приложить впечатляющих физических усилий для ее рождения.

Ученые полагают, что эти два вида в действительности имеют весьма тесную связь. Некоторые наблюдения свидетельствуют о том, что афалины и ложные косатки часто встречаются вместе в дикой природе и сообща добываю пищу.

Часто предполагается, что два разных вида не способны скрещиваться и давать плодовитое потомство, но, как видим, это не всегда так. Ученые считают, если два вида относительно близкородственны и имеют одинаковое количество хромосом, то скрещивание все же возможно. И это касается не только китообразных, например, собаки и волки обладают 78 хромосомами, расположенными в 39 парах, что позволяет им успешно скрещиваться с меньшим количеством заминок.

То же самое работает и для афалинов и ложных косаток, у которых по 44 хромосомы. Ученые отмечают, что Кекаймалу является ярким тому доказательством, за свою жизнь ей удалось произвести на свет минимум трех телят. Однако Кекаймалу вовсе не является единственным примером. В 2018 году в водах Гавайских островов заметили гибридного дельфина, которые, как считают ученые, появился на свет в результате скрещивания зубатого и дынноголового дельфинов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.