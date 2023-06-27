Сюсюкают, как и люди. Ученые обнаружили, что дельфины по-особенному общаются со своими детьми

Исследования показывают, что самки разговаривают с малышами более высоким голосом, как это делаем и мы.

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Если вы думаете, что люди единственные, кто сюсюкает с младенцами, вы глубоко заблуждаетесь. В новом исследовании ученые обнаружили, что самки дельфинов в действительности ведут себя так же как и люди — сюсюкают со своими малышами, пишет Daily Mail.

Казалось бы, эта забавная привычка, которую мы тут же перенимаем, когда общаемся с детьми. Однако новое исследование показывает, что "высокий детский лепет" на самом деле свойственен не только людям, но и дельфинам-афалинам. В ходе исследования ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе проанализировали звуки, которые издавали 19 диких взрослых самок делифинов-афалин. Их "разговоры" были записаны во время оценки здоровья в районе залива Сарасота во Флориде.

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Исследователи сосредоточились на изучении свиста афалин, издаваемый как в присутствии потомства, так и в его отсутствии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что дельфины постоянно издавали свист с более высокой максимальной частотой и более широким частотным диапазоном в присутствии детенышей в сравнении со свистом, который они издавали, когда поблизости не было потомства.

Авторы исследования полагают, что подобный свист, похоже, способен привлечь внимание детей и способствует сближению и обучению вокалу. Ученые отмечают, что сюсюканье — речевой патерн, который почти универсален в различных культурах и языках среди людей, присматривающих и взаимодействующих с малышами.

До этого момента, свидетельства о том, что сюсюканье также распространено среди животных были весьма скудными. Однако результаты нового исследования свидетельствуют о том, что у афалин как вида существует материнство, они выстраивают долгосрочные связи между матерью и потомству, а также широко используют сюсюканье в качестве инструмента общения с детьми.

Авторы исследования отмечают, что средний возраст детенышей в наблюдениях составлял около двух лет, что вполне соответствует возрастному диапазону, в котором у людей происходит ориентированное на ребенка общение. Ученые также отмечают, что дельфины являются многообещающими животными для изучения эволюции вокального обучения и языка у людей.

К слову, более ранние исследования показали, что взрослые самцы зебровых амадин изменяют акустику своих песен в присутствии молодых особей. Исследования также показывают, что особые типы вокализации используются беличьими обезьянами и макаками-резусами, когда они общаются с молодыми обезьянами.

Авторы исследования также отмечают, что более ранние исследования ученых из Университета Флориды показали, что сюсюканье в действительности помогает младенцам воспроизводить собственную речь. Ученые полагают, что имитация меньшего голосового тракта подсказывает младенцам, как должны звучать слова, исходящие из их собственных ртов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу.