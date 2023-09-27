Сохранить красоту и замедлить старение: назван простой и действенный способ

Исследователи считают, что придерживаясь этого простого правила ежедневно, вы не только сумеете сохранить свою природную привлекательность, но и замедлите старение на клеточном уровне.

Не секрет, что сон жизненно необходим человеку для нормального функционирования организма и работы мозга. В более ранних исследованиях ученые также обнаружили, что регулярный сон необходим человеку, чтобы сохранить красоту, однако новое исследование нашло еще один бонус, который дает хороший ночной сон, пишет Daily Mail.

Американские исследователи, отслеживающие режим сна более 6 000 человек, утверждают, что люди, которые придерживаются постоянного режима сна — биологически моложе. Теперь ученые полагают, что с помощью сна мы не только восполняем силы организма, он также оказывает на нас антивозрастное действие.

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При этом несоблюдение режима и продолжительности сна были связаны с ухудшением здоровья и риском более ранней смерти. В результате команда предположила, что сбои во внутренних часах организма могут ускорить старение клеток и привести к возникновению возрастных заболеваний.

В ходе исследования команда из Университета Огасты в Джорджии изучила данные о сне чуть более 6 000 человек со средним возрастом 50 лет. Данные были собраны в рамках Национального исследования здоровья и питания США. Во время исследования реципиенты носили трекер сна в течение 4-7 дней, который собирал данные о продолжительности, вариативности и регулярности сна. Кроме того, трекер предоставлял данные о наверстывающем сне и социальной смене часовых поясов.

Ученые также рассчитали биологический возраст участников исследования, используя анализ образцов крови участников на наличие признаков заболеваний печени, почек и диабета, а также высокого кровяного давления и уровня холестерина. Кроме того, команда попросила добровольцев ответить на вопросы, связанные с их здоровьем, весом, употреблением алкоголя, наличием вредных привычек и активности.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что около 65% участников спали от 7 до 9 часов в сутки, 16% — менее 7 часов в сутки, а 19% — более 9 часов в сутки. В среднем время сна реципиентов менялось на 60 минут каждую ночь, а в выходные они спали в среднем на 78 минут больше. Результаты показывают, что средняя точка сна менялась в среднем на 42 минуты каждую ночь и на 66 минут по выходным.

Ученые сопоставили данные о сне и биологическом возрасте реципиентов и обнаружили, что те, у кого были самые большие различия во время отхода ко сну и продолжительности сна в течение неделе в сравнении с выходными, имели самый высокий биологический возраст. При этом люди с наименее жестким графиком сна имели биологический возраст в среднем на 9 месяцев старше чем те, что придерживался графика.

Авторы исследования полагают, что нарушая внутренние часы организма, мы, вероятно, нарушаем работу "основного механизма", отвечающего за биологическое старение. В то же время ученые отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы разобраться с тем, как именно сон влияет на наши внутренние часы, а следовательно и скорость старения организма.

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