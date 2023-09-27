Астронавт НАСА Фрэнк Рубио вернулся на Землю после рекордного 371 дня в космосе (видео)

С возвращением Фрэнка Рубио для американских астронавтов был установлен новый рекорд по количеству дней, проведенных в космосе.

Российский космический корабль "Союз" отстыковался от МКС рано утром в среду, 27 сентября, что ознаменовало завершение одной из самым продолжительных космических миссий астронавта Фрэнка Рубио. Он пробыл в космосе 371 день. В дальнейшем вместе с двумя российскими коллегами — Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным — приземлились с парашютом в Казахстане на борту российского корабля "Союз МС-23" в 17:17 по местному времени. Об этом сообщает CNN.

"Союз МС-23" отделился от стыковочного модуля станции "Причал" в 3:54 утра по восточному времени в среду и направился на парашютную посадку на территории Казахстана", — говорится в публикации пресс-службы МКС в соцсети X (Twitter).

С уходом Рубио установился новый рекорд США по количеству непрерывных дней в космосе — 371 день. Предыдущий рекорд составил 355 дней, установил его астронавт Марк Ванде Хей в марте 2022 года.

Рубио прибыл на МКС 21 сентября прошлого года, вместе со своими российскими коллегами на борту корабля "Союз МС-22" на фоне напряженных отношений между двумя странами из-за российского вторжения в Украину.

Он должен был находиться в космосе всего шесть месяцев во время своего первого полета, но в декабре на космическом корабле, на котором они прибыли, произошла утечка охлаждающей жидкости, из-за чего его космическая миссия продлилась еще полгода. В феврале россияне запустили беспилотный МС-23 на станцию, которая должна была доставить их домой.

Космический корабль "Союз" отстыковался от МКС

За несколько дней до того, как покинуть МКС, американский астронавт на пресс-конференции говорил о сложностях жизни на орбите, которая была его домом более года.

По словам Рубио, он пытался сохранять позитивный настрой и оставаться устойчивым на протяжении всей миссии. Он надеется, что, несмотря "на внутренние взлеты и падения", это все же удалось.

"Вы пытаетесь просто сосредоточиться на миссии и работе и оставаться устойчивыми, потому что, в конечном счете, каждый день должны приходить и выполнять работу", — сказал он.

Эта миссия была одной из наиболее продолжительных в истории. В 1995 году космонавт Валерий Поляков провел 438 дней в на орбите.

Напомним, что модуль будущей МКС взорвался и разлетелся на части, но специалисты довольны итогом.

Также сообщалось, что на космических станциях растут грибы, но их планируют использовать в качестве лекарств для астронавтов.