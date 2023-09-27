Титаны, скрытые прошлым. Ученые открыли небывалое разнообразие динозавров, живших 160 млн лет назад

Обнаруженные окаменелые отпечатки древних ящеров свидетельствуют о том, что в тот далекий период времени на Земле обитали куда более разнообразные виды вымерших существ.

Когда мы слышим о динозаврах, мы часто представляем себе огромных свирепых существ, бродивших по огромным доисторическим ландшафтам. Хотя музеи многих стран пестрят разнообразными скелетами вымерших исполинов, мало кто догадывается, что совсем не кости, а следы помогают раскрыть некоторые самые сокровенные тайны этих древних животных. Так, недавнее открытие окаменелых отпечатков пролило свет на невероятную многогранность древних ящеров, пишет Natural History Museum.

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Недавно в Атласских горах Марокко была обнаружена удивительная находка, которая дала ученым новые сведения о динозаврах, живших около 160 млн лет назад. Это были не костные окаменелости, которые довольно редко встречаются в этот период, а отпечатки лап, хранящие в себе информацию исполинов, сделанные миллионы лет назад.

Эти отпечатки лап динозавров относятся к группе свидетельств их существования, называемых следовыми окаменелостями. В отличие от черепа тиранозавра или бедренной кости диплодока, следовые окаменелости представляют собой записи деятельности животных. Они включают в себя следы лап, гнезда или даже помет.

Как же эти следы сохранились на протяжении миллионов лет, выдержав испытание временем и стихиями? Представьте себе динозавра, идущего по мягкой, влажной поверхности. Вес животного вдавливается в мягкий грунт, оставляя отпечаток. Со временем под воздействием солнечных лучей грязь затвердевает, и все новые слои отложений покрывают и защищают отпечаток. Со временем, под давлением и при благоприятных условиях эти отложения превращаются в горные породы. Так, благодаря гениальной работе природы — отпечаток застыл во времени и погрузился в бескрайние архивы истории, которые до сих пор скрываются у нас под ногами.

Когда эти динозавры совершали свои прогулки, ландшафт, вероятно, был очень похож на современную дельту реки Окаванго в Ботсване — пышная местность с большим количеством озер и рек. Интересно, что именно осадки этих древних водных путей создали идеальные условия для сохранения этих отпечатков.

Определить точный вид динозавра по следам не так-то просто. В отличие от кости или зуба, отпечатки могут меняться в зависимости от поверхности почвы, возраста динозавра и скорости его передвижения. Однако на основании общих форм и размеров отпечатков ученые могут разделить их на более широкие категории.

Следы, найденные в Марокко, предположительно принадлежат к разным группам динозавров. Некоторые отпечатки выглядят так, как будто они были сделаны тероподами — двуногими мясоедами, такими как тиранозавр. Другие, по-видимому, принадлежат зауроподам — легендарным длинношеим гигантам, таким как диплодок. Кроме того, в этом месте обнаружены отпечатки ног, свидетельствующие о присутствии бронированных и травоядных динозавров, в число которых включены анкилозавры и стегозавры.

Но не только динозавры оставили следы в найденном в Марокко пласте древней истории. Некоторые четырехпалые отпечатки могут принадлежать птерозаврам — древним летающим рептилиям. В найденном экземпляре есть даже свидетельства существования древних нор и деятельности микробов.

Разнообразие этих отпечатков позволяет предположить, что в среднеюрский период в Северной Африке обитали более разнообразные виды животных, чем считалось ранее. Это открытие намекает на возможность обнаружения новых видов, которые, возможно, ждут своего часа в будущем, чтобы поразить человечество разнообразием древней природы в очередной раз.

Ведущий автор исследования Ахмед Уссу имеет личную связь с регионом, где были обнаружены эти следы — он родом из Имильчиля, расположенного недалеко от места находки. Им движет не только научное любопытство, но и желание раскрыть древнюю историю своей родины. Ахмед и его команда надеются, что этот регион принесет еще больше открытий для мира науки. Хотя следы не могут рассказать обо всем, они позволяют увидеть повседневную жизнь этих невероятных существ. Каждый шаг, сделанный ими и запечатленный в камне, дает нам более четкое представление о давно ушедшем мире, помогая преодолеть пробелы в нашем понимании древней истории Земли и извлечь уроки, которые помогут сохранить разнообразие хрупкой флоры и фауны, которой наполнена наша планета.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Таиланде новом виде динозавров, похожих на львов. Исследователи обнаружили новый вид динозавров, некогда живший в этом регионе в позднем Юрском периоде, примерно 145-163 млн лет назад.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.