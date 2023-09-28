Пустая голова. Ученые рассказали, способен ли человек полностью забыть родной язык

Что такое языковое истощение, почему оно наступает и можно ли его остановить или обратить вспять, чтобы не потерять навыки общения на родном языке.

Большинству людей изучение иностранных языков в школе, увы, не позволяет достичь истинной беглости, а потому неудивительно, что со временем мы можем терять навыки, если не будем постоянно практиковаться. Однако, как насчет родного языка? Действительно ли мы способны забыть и его, пишет IFLScience.

Если коротко — это возможно, но частично. Едва ли мы полностью забудем все, что знали, однако мы способны утратить большую часть словарного запаса и грамматики в результате естественного процесса, также известного, как языковое истощение. Одним из ведущих специалистов в этой области считается профессор Моника Шмид, лингвист из Йоркского университета в Великобритании.

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Сама профессор является носителем немецкого языка и на своем веб-сайте описывает собственный опыт потери родного языка. По словам исследовательницы, основными "симптомами" языкового истощения считаются:

забывание определенных слов;

использование странных выражений;

неправильное составление слов;

нерешительность при разговоре.

Профессор Шмид отмечает, изучая новые языки, люди, как правило, проводят много времени разговаривая на них, в результате чего могут начать испытывать трудности с родным. Впрочем, несмотря на то, что это может быть весьма неприятно, по словам лингвиста, мало вероятно, чтобы взрослый человек миг полностью забыть язык, на котором когда-то свободно говорил.

При этом с маленькими детьми дела обстоят иначе. Одно исследование показало, что российская девочка, которую усыновила американская семья в раннем детстве, быстро начала забывать словарный запас на русском языке, поскольку изучала те же слова на английском.

Люди — одни из единственных млекопитающих, способных к настоящему вокальному обучению. Исследователи считают, подобно певчим птицам, у людей есть аналогичная система обучения вокалу, которая активна у младенцев и детей, когда они только учатся говорить. Но во время изучения языков в более позднем возрасте баланс между двумя цепями мозга смещается, а схема обучения вокалу фактически отключается на гораздо более ранней стадии. Простыми словами, нам уже не удастся восстановить те же процессы, которые мы использовали, чтобы научиться говорить в первый раз.

По словам профессора Шмид, примерно к 12 годам наш родной язык "кристаллизуется", в это время мы способны забывать слова и целые фразы, которые больше не используем, однако забыть язык в целом — попросту невозможно.

Исследований по изучению языкового истощения крайне мало, а потому ученым недостаточно известно о том, как мы забываем языки. В то же время профессор Шмид отмечает, что существует несколько действенных способов, которые помогут остановить или обернуть вспять истощение языка.

Ученые считают, что время проведенное за общением с людьми на родном языке позволит предотвратить забывание языка. Шмид советует практиковаться как можно больше. Еще одним действенным способом считается поездка в родную страну, если вы живете за ее пределами. Предполагается, что это позволит пробудить навыки.

Ранее Фокус писал о самом старом "живом" языке: древние люди использовали его десятки тысяч лет назад.